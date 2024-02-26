https://ria.ru/20240226/iznasilovanie-1929563170.html

Источник: в Подмосковье полицейского заподозрили в изнасиловании девочки

Источник: в Подмосковье полицейского заподозрили в изнасиловании девочки - РИА Новости, 26.02.2024

Источник: в Подмосковье полицейского заподозрили в изнасиловании девочки

Подмосковный полицейский подозревается в изнасиловании девочки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах; в региональном главке МВД РФ заявили... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T14:44

2024-02-26T14:44

2024-02-26T14:44

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Подмосковный полицейский подозревается в изнасиловании девочки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах; в региональном главке МВД РФ заявили об увольнении сотрудника ППС за "противоправное деяние" в отношении несовершеннолетней. "Полицейский изнасиловал подростка и был уволен из органов внутренних дел", - сказал собеседник агентства. По данным ГУМВД, сотрудник патрульно-постовой службы МУ МВД России "Щёлковское" совершил "противоправное деяние в отношении несовершеннолетней" в Подмосковье. "Установлено, что указанное лицо в свободное от службы время совершило противоправное деяние в отношении несовершеннолетней 2007 года рождения. На основании собранных полицейскими материалов следственными органами принято процессуальное решение", - рассказали в подмосковной полиции. Полицейский уволен из органов внутренних дел "по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", добавили в главке.

https://ria.ru/20240212/iznasilovanie-1926867926.html

https://ria.ru/20240215/iznasilovanie-1927576192.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье)