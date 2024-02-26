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Источник: в Подмосковье полицейского заподозрили в изнасиловании девочки - РИА Новости, 26.02.2024
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14:44 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/iznasilovanie-1929563170.html
Источник: в Подмосковье полицейского заподозрили в изнасиловании девочки
Источник: в Подмосковье полицейского заподозрили в изнасиловании девочки - РИА Новости, 26.02.2024
Источник: в Подмосковье полицейского заподозрили в изнасиловании девочки
Подмосковный полицейский подозревается в изнасиловании девочки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах; в региональном главке МВД РФ заявили... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:44
2024-02-26T14:44
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Подмосковный полицейский подозревается в изнасиловании девочки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах; в региональном главке МВД РФ заявили об увольнении сотрудника ППС за "противоправное деяние" в отношении несовершеннолетней. "Полицейский изнасиловал подростка и был уволен из органов внутренних дел", - сказал собеседник агентства. По данным ГУМВД, сотрудник патрульно-постовой службы МУ МВД России "Щёлковское" совершил "противоправное деяние в отношении несовершеннолетней" в Подмосковье. "Установлено, что указанное лицо в свободное от службы время совершило противоправное деяние в отношении несовершеннолетней 2007 года рождения. На основании собранных полицейскими материалов следственными органами принято процессуальное решение", - рассказали в подмосковной полиции. Полицейский уволен из органов внутренних дел "по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", добавили в главке.
https://ria.ru/20240212/iznasilovanie-1926867926.html
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Источник: в Подмосковье полицейского заподозрили в изнасиловании девочки

В Подмосковье полицейского заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Подмосковный полицейский подозревается в изнасиловании девочки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах; в региональном главке МВД РФ заявили об увольнении сотрудника ППС за "противоправное деяние" в отношении несовершеннолетней.
"Полицейский изнасиловал подростка и был уволен из органов внутренних дел", - сказал собеседник агентства.
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По данным ГУМВД, сотрудник патрульно-постовой службы МУ МВД России "Щёлковское" совершил "противоправное деяние в отношении несовершеннолетней" в Подмосковье.
"Установлено, что указанное лицо в свободное от службы время совершило противоправное деяние в отношении несовершеннолетней 2007 года рождения. На основании собранных полицейскими материалов следственными органами принято процессуальное решение", - рассказали в подмосковной полиции.
Полицейский уволен из органов внутренних дел "по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", добавили в главке.
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