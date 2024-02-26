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Билайн эдтех: полноценное доверие к ИИ пока только формируется

Билайн эдтех: полноценное доверие к ИИ пока только формируется - РИА Новости, 26.02.2024

Билайн эдтех: полноценное доверие к ИИ пока только формируется

Несмотря на то, что в последнее время люди все больше говорят об использовании искусственного интеллекта (ИИ), полноценное доверие к нему пока только... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T15:22

2024-02-26T15:22

2024-02-26T15:22

билайн

вымпелком

технологии

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Несмотря на то, что в последнее время люди все больше говорят об использовании искусственного интеллекта (ИИ), полноценное доверие к нему пока только формируется; едва ли кто-то отважится поручить ему целую рекламную кампанию – риски слишком высоки, считает руководитель по развитию мобильной рекламы билайн adtech (эдтех) – подразделения по рекламным технологиям билайн бизнес Виктория Ткачук.Она рассказала о рисках, преимуществах и проблемах использования искусственного интеллекта в подготовке кампаний мобильной рекламы.Говоря о сложностях, собеседница отметила, что ИИ – не человек, а значит, он может не вполне точно понимать нормы коммуникаций.Вот некоторые проблемы, которые могут возникнуть: неправильное понимание контекста (ИИ может неправильно интерпретировать контекст или значения, что может привести к созданию рекламы, которая вызывает негативные реакции у массовой аудитории), недостаточный учет стереотипов (использование ИИ в создании рекламного креатива требует проверки на нежелательные стереотипы), недостаточная адаптация культурных особенностей (ИИ может создавать контент, который не учитывает культурные особенности аудитории, что может привести к недопустимому или оскорбительному контенту).Вместе с тем, по словам Ткачук, ИИ может принести значительную пользу. Например, он способен анализировать эффективность рекламного контента и оптимизировать его на основе данных о рекламной кампании, что помогает повысить конверсию. Кроме того, искусственный интеллект может использоваться для создания рекламных сообщений на основе заданных параметров и креативных идей. Еще ИИ помогает в анализе трендов рынка и поведения потребителей, что делает рекламу более релевантной.Также искусственный интеллект может использоваться для генерации оригинальных текстов, которые привлекают внимание аудитории и соответствуют бренду. Кроме того, ИИ помогает в создании визуальных элементов, таких как логотипы, иллюстрации, видео и другие графические элементы, которые могут быть использованы в рекламных материалах. И наконец, ИИ может использоваться для тестирования различных вариантов креатива и оптимизации его на основе реакции аудитории, пояснила Ткачук.Она добавила, что на сегодняшний день билайн adtech разрабатывает ИИ-конструктор рекламных текстов, который поможет написать его с нуля. Пользователь сможет поставить абстрактную задачу, например: "Напиши короткую рекламу про скидки на наборы канцтоваров". Конструктор предложит несколько вариантов на выбор. При этом учитывая недостатки ИИ, о которых было сказано выше, важно, чтобы рекламодатель дополнительно проверял креативы, созданные с помощью ИИ."Сейчас в билайн.ПРОдвижении реализована технология, которая подсвечивает “запретные” и “спорные” слова в тексте, написанном пользователем. Так, при составлении текста пользователь увидит красную подсветку слов и подсказки о том, какие слова нельзя использовать в соответствии с законом или правилами рекламной площадки. Желтая подсветка сигнализирует о том, что слово лучше заменить на другое подходящее по смыслу. Если пользователь решает оставить спорное слово, система подскажет что необходимо добавить, чтобы рекламные материалы соответствовали правилам", - рассказала Ткачук, слова которой привели в билайне.Она уточнила, что основная сложность в алгоритме обработки данных для ИИ – огромное количество товаров и услуг, их комбинаций, предметов, явлений, которые одновременно подчиняются разным законам и могут противоречить друг другу. Таких ситуаций множество, каждой требуется индивидуальный подход. Например, ИИ не учитывает ряд языковых особенностей при анализе сформированного запроса. Так, пословицы, поговорки и диалектные слова он будет воспринимать буквально.По этой причине тексты, созданные конструктором, должны проходить проверку "естественным интеллектом". Одновременно это позволяет разработчикам обогащать данные, что позволяет корректировать модель, используемую ИИ."Это все то, на чем мы обучаем ИИ под определенную задачу. Эти данные оседают в его базе и используются в том числе при обработке запросов от других пользователей. Это улучшает работу ИИ.Надо, однако, иметь в виду, что здесь может возникать проблема интеллектуальной собственности или коммерческой информации, если вы попытаетесь с помощью ИИ решить какую-то свою коммерческую задачу. Например, попросите ИИ составить требования для нового продукта, еще не вышедшего на рынок, или дописать кусок кода в вашу кодовую базу. С учетом ценности коммерческих идей в данном случае лучше обезопасить чувствительную информацию обработкой естественным интеллектом", - сообщила Ткачук.В целом, ИИ помогает подготовить рекламную компанию, сократить время, найти неожиданные закономерности в данных, но все еще является несовершенной технологией и не заменит сегодня специалистов в данной отрасли, резюмировали спикер.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: 4CQwVszH9pWwJ4TsXo5

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, вымпелком, технологии