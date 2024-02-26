https://ria.ru/20240226/investitsii-1929651815.html

Комарова: вхождение районов Югры в Арктическую зону привлечет инвестиции

Комарова: вхождение районов Югры в Арктическую зону привлечет инвестиции - РИА Новости, 26.02.2024

Комарова: вхождение районов Югры в Арктическую зону привлечет инвестиции

Вхождение двух муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Арктическую зону позволит привлечь в регион частные инвестиции, заявила журналистам РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T21:05

2024-02-26T21:05

2024-02-26T21:08

ханты-мансийский автономный округ

екатеринбург

урай

надым

наталья комарова

михаил мишустин

госдума рф

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Вхождение двух муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Арктическую зону позволит привлечь в регион частные инвестиции, заявила журналистам губернатор Наталья Комарова. "Наша территория мало отличается от других территорий, включенных в Арктическую зону. По возможностям - прежде всего, это вопросы для развития, а развитие обеспечивается за счет инвестиций. Для инвесторов создана, поскольку это федеральный проект и федеральные преференции, целая система сопровождения инструментов экономического развития – специальный экономический режим", - сказала глава региона на ежегодной пресс-конференции. По ее словам, для вошедших в Арктическую зону районов ХМАО станут доступны все арктические льготы: 0% по уплате налога на прибыль, субсидирование 75% страховых взносов и 0,5% по уплате налога на добычу полезных ископаемых. Глава региона также подчеркнула, что в связи с этим перспективно создание автомобильной дороги Екатеринбург - Урай - Советский - Нягань – Надым. В середине февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Югры в состав Арктической зоны РФ. По своим географическим и природно-климатическим характеристикам эти районы схожи с территориями Арктической зоны, а также соответствуют критериям, предусмотренным в стратегии развития Арктики, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, эти районы обладают значительным инвестиционным потенциалом в ряде ключевых секторов - добывающей и обрабатывающей промышленности, лесопереработке, энергетике, туризме.

https://ria.ru/20240222/tsentr-1928922125.html

https://ria.ru/20240207/biblioteki-1925950549.html

екатеринбург

урай

надым

ханты-мансийский автономный округ

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екатеринбург, урай, надым, наталья комарова, михаил мишустин, госдума рф, ханты-мансийский автономный округ