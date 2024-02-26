Комарова: вхождение районов Югры в Арктическую зону привлечет инвестиции
Комарова: вхождение районов Югры в Арктическую зону позволит привлечь инвестиции
© Фото : пресс-центр правительства ХМАО-ЮгрыНаталья Комарова
© Фото : пресс-центр правительства ХМАО-Югры
Наталья Комарова. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Вхождение двух муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Арктическую зону позволит привлечь в регион частные инвестиции, заявила журналистам губернатор Наталья Комарова.
"Наша территория мало отличается от других территорий, включенных в Арктическую зону. По возможностям - прежде всего, это вопросы для развития, а развитие обеспечивается за счет инвестиций. Для инвесторов создана, поскольку это федеральный проект и федеральные преференции, целая система сопровождения инструментов экономического развития – специальный экономический режим", - сказала глава региона на ежегодной пресс-конференции.
По ее словам, для вошедших в Арктическую зону районов ХМАО станут доступны все арктические льготы: 0% по уплате налога на прибыль, субсидирование 75% страховых взносов и 0,5% по уплате налога на добычу полезных ископаемых.
Глава региона также подчеркнула, что в связи с этим перспективно создание автомобильной дороги Екатеринбург - Урай - Советский - Нягань – Надым.
В середине февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Югры в состав Арктической зоны РФ. По своим географическим и природно-климатическим характеристикам эти районы схожи с территориями Арктической зоны, а также соответствуют критериям, предусмотренным в стратегии развития Арктики, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, эти районы обладают значительным инвестиционным потенциалом в ряде ключевых секторов - добывающей и обрабатывающей промышленности, лесопереработке, энергетике, туризме.