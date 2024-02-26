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В Кремле отказались раскрывать, как готовилось интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 26.02.2024
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13:36 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/intervyu-1929539479.html
В Кремле отказались раскрывать, как готовилось интервью Путина Карлсону
В Кремле отказались раскрывать, как готовилось интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 26.02.2024
В Кремле отказались раскрывать, как готовилось интервью Путина Карлсону
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никогда не раскрывают "внутреннюю кухню" подготовки интервью с президентом, в том числе и в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:36
2024-02-26T13:36
россия
такер карлсон
владимир путин
сша
дмитрий песков
политика
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никогда не раскрывают "внутреннюю кухню" подготовки интервью с президентом, в том числе и в случае американского журналиста Такера Карлсона. "Карлсон давно об этом рассказывал. Внутреннюю кухню подготовки интервью мы никогда не рассказываем, поэтому не будем это и сейчас делать", - ответил Песков журналистам на просьбу дать комментарий по теме заявления Карлсона о том, что тот два года готовился к интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, а власти США и разведка пытались помешать ему. Одним из условий было то, что до окончания интервью этот факт не должен был разглашаться. Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом.
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россия, такер карлсон, владимир путин, сша, дмитрий песков, политика, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, Такер Карлсон, Владимир Путин, США, Дмитрий Песков, Политика, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
В Кремле отказались раскрывать, как готовилось интервью Путина Карлсону

Песков: Кремль никогда не раскрывает внутреннюю кухню подготовки интервью

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никогда не раскрывают "внутреннюю кухню" подготовки интервью с президентом, в том числе и в случае американского журналиста Такера Карлсона.
"Карлсон давно об этом рассказывал. Внутреннюю кухню подготовки интервью мы никогда не рассказываем, поэтому не будем это и сейчас делать", - ответил Песков журналистам на просьбу дать комментарий по теме заявления Карлсона о том, что тот два года готовился к интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, а власти США и разведка пытались помешать ему. Одним из условий было то, что до окончания интервью этот факт не должен был разглашаться.
Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом.
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Владимир Путин прорвал заговор молчания против России
11 февраля, 08:00
 
РоссияТакер КарлсонВладимир ПутинСШАДмитрий ПесковПолитикаИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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