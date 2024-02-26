https://ria.ru/20240226/intervyu-1929539479.html

В Кремле отказались раскрывать, как готовилось интервью Путина Карлсону

В Кремле отказались раскрывать, как готовилось интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 26.02.2024

В Кремле отказались раскрывать, как готовилось интервью Путина Карлсону

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никогда не раскрывают "внутреннюю кухню" подготовки интервью с президентом, в том числе и в... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:36

2024-02-26T13:36

2024-02-26T13:36

россия

такер карлсон

владимир путин

сша

дмитрий песков

политика

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никогда не раскрывают "внутреннюю кухню" подготовки интервью с президентом, в том числе и в случае американского журналиста Такера Карлсона. "Карлсон давно об этом рассказывал. Внутреннюю кухню подготовки интервью мы никогда не рассказываем, поэтому не будем это и сейчас делать", - ответил Песков журналистам на просьбу дать комментарий по теме заявления Карлсона о том, что тот два года готовился к интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, а власти США и разведка пытались помешать ему. Одним из условий было то, что до окончания интервью этот факт не должен был разглашаться. Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом.

https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html

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Кирилл Волков

россия, такер карлсон, владимир путин, сша, дмитрий песков, политика, интервью владимира путина такеру карлсону