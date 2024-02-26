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В Индии фермеры начали марш на столицу на тракторах - РИА Новости, 26.02.2024
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10:19 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/indiya-1929482308.html
В Индии фермеры начали марш на столицу на тракторах
В Индии фермеры начали марш на столицу на тракторах - РИА Новости, 26.02.2024
В Индии фермеры начали марш на столицу на тракторах
Фермеры в Индии, с середины февраля устраивавшие акции протеста, начали марш на столицу страны на тракторах и сельхозтехнике, сообщает телеканал NDTV. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T10:19
2024-02-26T10:19
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 фев – РИА Новости. Фермеры в Индии, с середины февраля устраивавшие акции протеста, начали марш на столицу страны на тракторах и сельхозтехнике, сообщает телеканал NDTV. Фермеры планируют провести марш на тракторах на границе Дели и Нойды – крупного города, расположенного в 20 километрах от столицы Индии. В ожидании этого события полиция Нойды выпустила предупреждение о возможном затруднении дорожного движения. В нем, в частности, отмечается, что полиция Дели и полиция Нойды возведут заграждения вдоль всех границ Дели, а также введут ограничения на движение различных типов грузовых транспортных средств. Полиция также призвала работающих в Дели жителей Нойды не использовать частный транспорт, а пользоваться услугами метро. Фермеры требуют принятия закона, обеспечивающего минимальную поддерживающую цену на выращиваемую ими сельхозпродукцию, то есть гарантированный выкуп правительством их урожая по заранее объявленной цене. Фермеры добиваются, чтобы этот закон распространялся на 23 наименования выращиваемых ими продуктов. Протестующие также требуют пенсий для фермеров старше 60 лет, снижения налогов, отмену возврата взятых фермерами кредитов. В числе требований - выход Индии из Всемирной торговой организации и замораживание соглашений о свободной торговле Индии с некоторыми странами. В свою очередь представители властей назвали ряд требований фермеров неприемлемыми и невыполнимыми, но призывают протестующих сесть за стол переговоров. На прошлой неделе фермеры столкнулись с полицией в населенном пункте Шамбху, который находится на границе штатов Харьяна и Пенджаб и расположен примерно в 200 километрах от Дели. Полиция использовала слезоточивый газ и водометы против фермеров, которые пытались прорваться через полицейские баррикады и забрасывали стражей порядка камнями и палками. Как сообщила полиция позже, в результате столкновений ранения получили 26 полицейских. Фермеры сообщают о 60 пострадавших в столкновениях.
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индия, в мире, дели
Индия, В мире, Дели
В Индии фермеры начали марш на столицу на тракторах

В Индии фермеры начали марш на столицу на тракторах и сельхозтехнике

© AP Photo / Altaf QadriКолонна сельскохозяйственной техники в Индии
Колонна сельскохозяйственной техники в Индии - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Altaf Qadri
Колонна сельскохозяйственной техники в Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 фев – РИА Новости. Фермеры в Индии, с середины февраля устраивавшие акции протеста, начали марш на столицу страны на тракторах и сельхозтехнике, сообщает телеканал NDTV.
Фермеры планируют провести марш на тракторах на границе Дели и Нойды – крупного города, расположенного в 20 километрах от столицы Индии.
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В ожидании этого события полиция Нойды выпустила предупреждение о возможном затруднении дорожного движения. В нем, в частности, отмечается, что полиция Дели и полиция Нойды возведут заграждения вдоль всех границ Дели, а также введут ограничения на движение различных типов грузовых транспортных средств. Полиция также призвала работающих в Дели жителей Нойды не использовать частный транспорт, а пользоваться услугами метро.
Фермеры требуют принятия закона, обеспечивающего минимальную поддерживающую цену на выращиваемую ими сельхозпродукцию, то есть гарантированный выкуп правительством их урожая по заранее объявленной цене. Фермеры добиваются, чтобы этот закон распространялся на 23 наименования выращиваемых ими продуктов. Протестующие также требуют пенсий для фермеров старше 60 лет, снижения налогов, отмену возврата взятых фермерами кредитов. В числе требований - выход Индии из Всемирной торговой организации и замораживание соглашений о свободной торговле Индии с некоторыми странами.
В свою очередь представители властей назвали ряд требований фермеров неприемлемыми и невыполнимыми, но призывают протестующих сесть за стол переговоров.
На прошлой неделе фермеры столкнулись с полицией в населенном пункте Шамбху, который находится на границе штатов Харьяна и Пенджаб и расположен примерно в 200 километрах от Дели. Полиция использовала слезоточивый газ и водометы против фермеров, которые пытались прорваться через полицейские баррикады и забрасывали стражей порядка камнями и палками. Как сообщила полиция позже, в результате столкновений ранения получили 26 полицейских. Фермеры сообщают о 60 пострадавших в столкновениях.
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