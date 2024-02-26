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Более двух тысяч грузовиков застряли на КПП между Польшей и Украиной - РИА Новости, 26.02.2024
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20:32 26.02.2024 (обновлено: 21:11 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/granitsa-1929647015.html
Более двух тысяч грузовиков застряли на КПП между Польшей и Украиной
Более двух тысяч грузовиков застряли на КПП между Польшей и Украиной - РИА Новости, 26.02.2024
Более двух тысяч грузовиков застряли на КПП между Польшей и Украиной
Около 2,2 тысячи грузовиков скопилось на шести заблокированных фермерами КПП на украинско-польской границе, заявил представитель госпогранслужбы Украины Андрей... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T20:32
2024-02-26T21:11
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польша
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андрей демченко
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Около 2,2 тысячи грузовиков скопилось на шести заблокированных фермерами КПП на украинско-польской границе, заявил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада"."Ситуация без изменений. Блокировка движения &lt;...&gt; продолжается. В очередях на шести направлениях на территории Польши в сторону Украины стоит около 2200 грузовиков", — сказал он.По словам Демченко, больше всего машин скопилось на пунктах пропуска "Краковец", "Равва-Русская" и "Ягодин". При этом автобусы и легковые автомобили беспрепятственно пересекают границу.В последние недели в Польше нарастают протесты сельхозпроизводителей, которые перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с бывшей советской республикой. Кроме того, накануне сообщалось, что в районе населенного пункта "Котомеж" неизвестные открыли восемь вагонов прибывшего с Украины поезда и высыпали оттуда кукурузу. За день до этого кто-то повредил составы с бобами на пропускном пункте "Дорохуск".Отношения между Варшавой и Киевом существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие из постсоветской республики, это привело к проблемам со сбытом продукции европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала киевские власти ввести контроль за экспортом. После этого Братислава, Будапешт и Варшава объявили о продлении запрета в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.
https://ria.ru/20240225/makron-1929354431.html
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в мире, украина, польша, киев, андрей демченко, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), варшава, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
В мире, Украина, Польша, Киев, Андрей Демченко, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Варшава, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
Более двух тысяч грузовиков застряли на КПП между Польшей и Украиной

Около 2,2 тыс грузовиков стоят в очередях на КПП на границе Польши и Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска на границе Украины и Польши
Международный пункт пропуска на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Международный пункт пропуска на границе Украины и Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Около 2,2 тысячи грузовиков скопилось на шести заблокированных фермерами КПП на украинско-польской границе, заявил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада".
"Ситуация без изменений. Блокировка движения <...> продолжается. В очередях на шести направлениях на территории Польши в сторону Украины стоит около 2200 грузовиков", — сказал он.
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По словам Демченко, больше всего машин скопилось на пунктах пропуска "Краковец", "Равва-Русская" и "Ягодин". При этом автобусы и легковые автомобили беспрепятственно пересекают границу.
В последние недели в Польше нарастают протесты сельхозпроизводителей, которые перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с бывшей советской республикой. Кроме того, накануне сообщалось, что в районе населенного пункта "Котомеж" неизвестные открыли восемь вагонов прибывшего с Украины поезда и высыпали оттуда кукурузу. За день до этого кто-то повредил составы с бобами на пропускном пункте "Дорохуск".
Отношения между Варшавой и Киевом существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие из постсоветской республики, это привело к проблемам со сбытом продукции европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис.
ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала киевские власти ввести контроль за экспортом. После этого Братислава, Будапешт и Варшава объявили о продлении запрета в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.
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