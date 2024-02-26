https://ria.ru/20240226/granitsa-1929647015.html

Более двух тысяч грузовиков застряли на КПП между Польшей и Украиной

Более двух тысяч грузовиков застряли на КПП между Польшей и Украиной - РИА Новости, 26.02.2024

Более двух тысяч грузовиков застряли на КПП между Польшей и Украиной

Около 2,2 тысячи грузовиков скопилось на шести заблокированных фермерами КПП на украинско-польской границе, заявил представитель госпогранслужбы Украины Андрей... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T20:32

2024-02-26T20:32

2024-02-26T21:11

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Около 2,2 тысячи грузовиков скопилось на шести заблокированных фермерами КПП на украинско-польской границе, заявил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада"."Ситуация без изменений. Блокировка движения <...> продолжается. В очередях на шести направлениях на территории Польши в сторону Украины стоит около 2200 грузовиков", — сказал он.По словам Демченко, больше всего машин скопилось на пунктах пропуска "Краковец", "Равва-Русская" и "Ягодин". При этом автобусы и легковые автомобили беспрепятственно пересекают границу.В последние недели в Польше нарастают протесты сельхозпроизводителей, которые перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с бывшей советской республикой. Кроме того, накануне сообщалось, что в районе населенного пункта "Котомеж" неизвестные открыли восемь вагонов прибывшего с Украины поезда и высыпали оттуда кукурузу. За день до этого кто-то повредил составы с бобами на пропускном пункте "Дорохуск".Отношения между Варшавой и Киевом существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие из постсоветской республики, это привело к проблемам со сбытом продукции европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала киевские власти ввести контроль за экспортом. После этого Братислава, Будапешт и Варшава объявили о продлении запрета в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.

https://ria.ru/20240225/makron-1929354431.html

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

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в мире, украина, польша, киев, андрей демченко, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), варшава, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен