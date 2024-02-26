Более двух тысяч грузовиков застряли на КПП между Польшей и Украиной
Около 2,2 тыс грузовиков стоят в очередях на КПП на границе Польши и Украины
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска на границе Украины и Польши
Международный пункт пропуска на границе Украины и Польши. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Около 2,2 тысячи грузовиков скопилось на шести заблокированных фермерами КПП на украинско-польской границе, заявил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада".
"Ситуация без изменений. Блокировка движения <...> продолжается. В очередях на шести направлениях на территории Польши в сторону Украины стоит около 2200 грузовиков", — сказал он.
По словам Демченко, больше всего машин скопилось на пунктах пропуска "Краковец", "Равва-Русская" и "Ягодин". При этом автобусы и легковые автомобили беспрепятственно пересекают границу.
В последние недели в Польше нарастают протесты сельхозпроизводителей, которые перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с бывшей советской республикой. Кроме того, накануне сообщалось, что в районе населенного пункта "Котомеж" неизвестные открыли восемь вагонов прибывшего с Украины поезда и высыпали оттуда кукурузу. За день до этого кто-то повредил составы с бобами на пропускном пункте "Дорохуск".
Отношения между Варшавой и Киевом существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие из постсоветской республики, это привело к проблемам со сбытом продукции европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис.
ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала киевские власти ввести контроль за экспортом. После этого Братислава, Будапешт и Варшава объявили о продлении запрета в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.