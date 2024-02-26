https://ria.ru/20240226/gorenie-1929457351.html

В Приморье на складах "Леруа Мерлен" ликвидировали открытое горение

В Приморье на складах "Леруа Мерлен" ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 26.02.2024

В Приморье на складах "Леруа Мерлен" ликвидировали открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади около 700 "квадратов" на складах строительного гипермаркета "Леруа Мерлен" в пригороде Владивостока, сообщает РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T06:35

2024-02-26T06:35

2024-02-26T06:43

происшествия

россия

владивосток

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади около 700 "квадратов" на складах строительного гипермаркета "Леруа Мерлен" в пригороде Владивостока, сообщает ГУМЧС по Приморскому краю."В 13.27 (6.27 мск) ликвидировано открытое горение на площади около 700 квадратных метров", - говорится в сообщении приморского главка МЧС.Ранее в понедельник МЧС сообщило, что загорелся отдельно стоящий склад в городе Артеме. Общая площадь пожара - около 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, угрозы распространения на соседние здания нет. Позже спасатели сообщили, что горят два склада на 450 "квадратах", еще позже ведомство сообщило о локализации возгорания на площади 700 квадратных метров.

https://ria.ru/20240226/gorenie-1929451572.html

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происшествия, россия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)