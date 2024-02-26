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В Подольске ликвидировали открытое горение на складе

В Подольске ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 26.02.2024

В Подольске ликвидировали открытое горение на складе

Открытое горение ликвидировано в производственно-складском помещении в подмосковном Подольске на площади 2250 квадратных метров, на месте проводится проливка и... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T03:28

2024-02-26T03:28

2024-02-26T03:35

происшествия

подольск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в производственно-складском помещении в подмосковном Подольске на площади 2250 квадратных метров, на месте проводится проливка и разборка конструкций, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что пожар на пощади две тысячи квадратных метров тушат в складском помещении в подмосковном Подольске. "На месте пожара в Подольске объявлена ликвидация открытого горения на площади 2250 квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

подольск

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, подольск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)