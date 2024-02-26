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В Подольске ликвидировали открытое горение на складе
В Подольске ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 26.02.2024
В Подольске ликвидировали открытое горение на складе
Открытое горение ликвидировано в производственно-складском помещении в подмосковном Подольске на площади 2250 квадратных метров, на месте проводится проливка и... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T03:28
2024-02-26T03:28
2024-02-26T03:35
происшествия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в производственно-складском помещении в подмосковном Подольске на площади 2250 квадратных метров, на месте проводится проливка и разборка конструкций, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что пожар на пощади две тысячи квадратных метров тушат в складском помещении в подмосковном Подольске. "На месте пожара в Подольске объявлена ликвидация открытого горения на площади 2250 квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
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происшествия, подольск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Подольск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
В Подольске ликвидировали открытое горение на складе
МЧС: в Подольске ликвидировали открытое горение площадью 2250 квадратных метра