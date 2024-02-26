https://ria.ru/20240226/germaniya-1929574517.html

Берлин заявил, что заинтересован в расследовании ЧП на "Северных потоках"

Берлин заявил, что заинтересован в расследовании ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.02.2024

Берлин заявил, что заинтересован в расследовании ЧП на "Северных потоках"

Правительство ФРГ заинтересовано в продолжении расследования немецкой стороной диверсий на "Северных потоках", сообщила журналистам заместитель представителя... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T15:28

2024-02-26T15:28

2024-02-26T15:28

в мире

дания

швеция

германия

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820278886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0a0d08ea98e29742865d935b8c1505f.jpg

БЕРЛИН, 26 фев — РИА Новости. Правительство ФРГ заинтересовано в продолжении расследования немецкой стороной диверсий на "Северных потоках", сообщила журналистам заместитель представителя кабмина страны Кристиане Хофман. "Федеральное правительство по-прежнему очень заинтересовано в том, чтобы диверсия была раскрыта, и чтобы мы выяснили, кто за ней стоит", — заявила она. В то же время Хоффман подчеркнула, что расследованием, как и прежде, заведует генеральная прокуратура Германии. В генпрокуратуре Германии ранее уже сообщали на запрос РИА Новости, что расследование продолжается вне зависимости от прекращения оного в других странах. Ранее на сайте правоохранительных органов Дании опубликовали заявление о том, что полиция страны прекратила расследование ЧП на "Северных потоках". Как отмечается в заявлении, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с произошедшим. В начале февраля прокурор Швеции Матс Юнгквист также заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах, так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия. В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прекращение расследования Данией взрывов на "Северных потоках", заявил, что ситуация близка к абсурдной: "с одной стороны, есть признание того, что имеет место преднамеренная диверсия, а с другой стороны никакого продвижения дальше". Он напомнил, что российская сторона неоднократно обращались к датчанам, "запрашивали информацию о произошедшем, нам было отказано в этом". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20240208/more-1926030741.html

https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html

https://ria.ru/20230327/potoki-1860411986.html

дания

швеция

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дания, швеция, германия, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"