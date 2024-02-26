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Берлин заявил, что заинтересован в расследовании ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.02.2024
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15:28 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/germaniya-1929574517.html
Берлин заявил, что заинтересован в расследовании ЧП на "Северных потоках"
Берлин заявил, что заинтересован в расследовании ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.02.2024
Берлин заявил, что заинтересован в расследовании ЧП на "Северных потоках"
Правительство ФРГ заинтересовано в продолжении расследования немецкой стороной диверсий на "Северных потоках", сообщила журналистам заместитель представителя... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T15:28
2024-02-26T15:28
в мире
дания
швеция
германия
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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БЕРЛИН, 26 фев — РИА Новости. Правительство ФРГ заинтересовано в продолжении расследования немецкой стороной диверсий на "Северных потоках", сообщила журналистам заместитель представителя кабмина страны Кристиане Хофман. "Федеральное правительство по-прежнему очень заинтересовано в том, чтобы диверсия была раскрыта, и чтобы мы выяснили, кто за ней стоит", — заявила она. В то же время Хоффман подчеркнула, что расследованием, как и прежде, заведует генеральная прокуратура Германии. В генпрокуратуре Германии ранее уже сообщали на запрос РИА Новости, что расследование продолжается вне зависимости от прекращения оного в других странах. Ранее на сайте правоохранительных органов Дании опубликовали заявление о том, что полиция страны прекратила расследование ЧП на "Северных потоках". Как отмечается в заявлении, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с произошедшим. В начале февраля прокурор Швеции Матс Юнгквист также заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах, так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия. В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прекращение расследования Данией взрывов на "Северных потоках", заявил, что ситуация близка к абсурдной: "с одной стороны, есть признание того, что имеет место преднамеренная диверсия, а с другой стороны никакого продвижения дальше". Он напомнил, что российская сторона неоднократно обращались к датчанам, "запрашивали информацию о произошедшем, нам было отказано в этом". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240208/more-1926030741.html
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в мире, дания, швеция, германия, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Дания, Швеция, Германия, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Берлин заявил, что заинтересован в расследовании ЧП на "Северных потоках"

ФРГ заинтересована в продолжении расследования взрывов на "Северных потоках"

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток" в Швеции
Место утечки на газопроводе Северный поток в Швеции - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток" в Швеции. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 фев — РИА Новости. Правительство ФРГ заинтересовано в продолжении расследования немецкой стороной диверсий на "Северных потоках", сообщила журналистам заместитель представителя кабмина страны Кристиане Хофман.
"Федеральное правительство по-прежнему очень заинтересовано в том, чтобы диверсия была раскрыта, и чтобы мы выяснили, кто за ней стоит", — заявила она.
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В то же время Хоффман подчеркнула, что расследованием, как и прежде, заведует генеральная прокуратура Германии.
В генпрокуратуре Германии ранее уже сообщали на запрос РИА Новости, что расследование продолжается вне зависимости от прекращения оного в других странах.
Ранее на сайте правоохранительных органов Дании опубликовали заявление о том, что полиция страны прекратила расследование ЧП на "Северных потоках". Как отмечается в заявлении, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с произошедшим. В начале февраля прокурор Швеции Матс Юнгквист также заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах, так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия.
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Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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