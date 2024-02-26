В Кремле будут наблюдать за выводами ФРГ по авариям на "Северных потоках"
Песков: РФ наблюдает за решениями ФРГ по расследованию ЧП на "Северных потоках"
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россия будет наблюдать за решениями Германии по расследованию ЧП на "Северных потоках", но пока ситуация парадоксальная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что Дания прекращает расследование ЧП на "Северных потоках". Как отмечала местная полиция, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках", но расследование привело власти к выводу, что "имела место умышленная диверсия". О прекращении расследования также сообщила Швеция - прокурор Швеции Матс Юнгквист в начале февраля заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия.
"Безусловно будем наблюдать, если есть какие-то возможности получать информацию, мы будем использовать эти возможности, но пока достаточно парадоксальная ситуация", — сказал Песков журналистам.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.