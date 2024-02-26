Рейтинг@Mail.ru
В Кремле будут наблюдать за выводами ФРГ по авариям на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 26.02.2024 (обновлено: 13:57 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/germaniya-1929541165.html
В Кремле будут наблюдать за выводами ФРГ по авариям на "Северных потоках"
В Кремле будут наблюдать за выводами ФРГ по авариям на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.02.2024
В Кремле будут наблюдать за выводами ФРГ по авариям на "Северных потоках"
Россия будет наблюдать за решениями Германии по расследованию ЧП на "Северных потоках", но пока ситуация парадоксальная, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:45
2024-02-26T13:57
в мире
россия
германия
дания
дмитрий песков
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россия будет наблюдать за решениями Германии по расследованию ЧП на "Северных потоках", но пока ситуация парадоксальная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что Дания прекращает расследование ЧП на "Северных потоках". Как отмечала местная полиция, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках", но расследование привело власти к выводу, что "имела место умышленная диверсия". О прекращении расследования также сообщила Швеция - прокурор Швеции Матс Юнгквист в начале февраля заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия. "Безусловно будем наблюдать, если есть какие-то возможности получать информацию, мы будем использовать эти возможности, но пока достаточно парадоксальная ситуация", — сказал Песков журналистам.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20230327/potoki-1860411986.html
https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html
россия
германия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_128:0:1951:1367_1920x0_80_0_0_d29de5527d7df22616b21aa3f673eb3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, дания, дмитрий песков, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Германия, Дания, Дмитрий Песков, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
В Кремле будут наблюдать за выводами ФРГ по авариям на "Северных потоках"

Песков: РФ наблюдает за решениями ФРГ по расследованию ЧП на "Северных потоках"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россия будет наблюдать за решениями Германии по расследованию ЧП на "Северных потоках", но пока ситуация парадоксальная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что Дания прекращает расследование ЧП на "Северных потоках". Как отмечала местная полиция, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках", но расследование привело власти к выводу, что "имела место умышленная диверсия". О прекращении расследования также сообщила Швеция - прокурор Швеции Матс Юнгквист в начале февраля заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Реальные жертвы: кого убили террористы, взорвавшие "Северный поток"
27 марта 2023, 08:00
"Безусловно будем наблюдать, если есть какие-то возможности получать информацию, мы будем использовать эти возможности, но пока достаточно парадоксальная ситуация", — сказал Песков журналистам.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Скрытые детали. К чему привели расследования теракта на "Северных потоках"
26 сентября 2023, 08:00
 
В миреРоссияГерманияДанияДмитрий ПесковСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала