https://ria.ru/20240226/germaniya-1929541165.html

В Кремле будут наблюдать за выводами ФРГ по авариям на "Северных потоках"

В Кремле будут наблюдать за выводами ФРГ по авариям на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.02.2024

В Кремле будут наблюдать за выводами ФРГ по авариям на "Северных потоках"

Россия будет наблюдать за решениями Германии по расследованию ЧП на "Северных потоках", но пока ситуация парадоксальная, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:45

2024-02-26T13:45

2024-02-26T13:57

в мире

россия

германия

дания

дмитрий песков

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россия будет наблюдать за решениями Германии по расследованию ЧП на "Северных потоках", но пока ситуация парадоксальная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что Дания прекращает расследование ЧП на "Северных потоках". Как отмечала местная полиция, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках", но расследование привело власти к выводу, что "имела место умышленная диверсия". О прекращении расследования также сообщила Швеция - прокурор Швеции Матс Юнгквист в начале февраля заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия. "Безусловно будем наблюдать, если есть какие-то возможности получать информацию, мы будем использовать эти возможности, но пока достаточно парадоксальная ситуация", — сказал Песков журналистам.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20230327/potoki-1860411986.html

https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, германия, дания, дмитрий песков, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"