https://ria.ru/20240226/gaza-1929451390.html

Красный Полумесяц заявил о катастрофических условиях в больнице "Аль-Амаль"

Красный Полумесяц заявил о катастрофических условиях в больнице "Аль-Амаль" - РИА Новости, 26.02.2024

Красный Полумесяц заявил о катастрофических условиях в больнице "Аль-Амаль"

Палестинское общество Красного Полумесяца в соцсети Х сообщило, что члены делегации ООН, посетившие больницу "Аль-Амаль" в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа,... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T03:20

2024-02-26T03:20

2024-02-26T03:20

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красный полумесяц

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца в соцсети Х сообщило, что члены делегации ООН, посетившие больницу "Аль-Амаль" в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, стали свидетелями "катастрофических" условий, в которых она находится. "Во время вчерашнего визита делегации ООН в больницу Аль-Амаль в Хан-Юнисе, которая находится в осаде 34 день подряд, делегация стала свидетелем масштабов ущерба, нанесенного израильской оккупационной артиллерией нескольким этажам больницы, а также катастрофических условий внутри из-за острой нехватки продуктов питания, питьевой воды и медикаментов", - говорится в сообщении организации. Ранее Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что два помещения госпиталя "Аль-Амаль" сгорели после прямого удара со стороны израильских сил. Отмечается, что под удар также попала система водоснабжения госпиталя и дом напротив больницы. По данным общества, в момент атаки команды Палестинского общества Красного Полумесяца и Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) находились во дворе больницы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240226/gaza-1929449386.html

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в мире, израиль, оон, красный полумесяц, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа