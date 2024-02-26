https://ria.ru/20240226/gaza-1929449386.html

В Израиле представили план по эвакуации мирного населения Рафаха, пишут СМИ

В Израиле представили план по эвакуации мирного населения Рафаха, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2024

В Израиле представили план по эвакуации мирного населения Рафаха, пишут СМИ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила план по эвакуации мирного населения Рафаха на юге сектора Газа, а также утвердила план по доставке гуманитарной помощи РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T02:33

2024-02-26T02:33

2024-02-26T02:48

в мире

израиль

рафах (провинция)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила план по эвакуации мирного населения Рафаха на юге сектора Газа, а также утвердила план по доставке гуманитарной помощи в анклав, который должен помочь предотвратить ее разграбление, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра страны.В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в Рафахе неизбежна, а обсуждаемая на переговорах пауза в боевых действиях может только ее отсрочить."Рано утром в понедельник ЦАХАЛ представила израильскому военному кабинету план эвакуации мирных жителей Газы из Рафаха", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что план направлен на эвакуацию мирного населения из зоны боевых действий, но никаких дополнительных подробностей не сообщается.Кроме того, армия утвердила план распределения гуманитарной помощи в секторе Газа, "который позволит предотвратить грабежи".Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США требуют от Израиля прекратить смертельные удары по гражданской полиции, сопровождающей гуманитарную помощь, поступающую в сектор Газа, поскольку это провоцирует рост вооруженных бандитских нападений на гуманитарные конвои.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240225/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240225/gaza-1929389729.html

https://ria.ru/20240225/poteri-1929378800.html

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рафах (провинция)

палестина

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в мире, израиль, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, биньямин нетаньяху, хамас