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СК изучит ситуацию вокруг фотографий новосибирской учительницы - РИА Новости, 26.02.2024
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14:17 26.02.2024 (обновлено: 14:19 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/fotografii-1929555359.html
СК изучит ситуацию вокруг фотографий новосибирской учительницы
СК изучит ситуацию вокруг фотографий новосибирской учительницы - РИА Новости, 26.02.2024
СК изучит ситуацию вокруг фотографий новосибирской учительницы
Следователи СК в Новосибирской области организовали проверку на предмет распространения заведомо ложных сведений после скандала с фотографиями учительницы из... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:17
2024-02-26T14:19
происшествия
новосибирская область
борис чернышов (депутат)
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
госдума рф
куйбышев
россия
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НОВОСИБИРСК, 26 фев – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области организовали проверку на предмет распространения заведомо ложных сведений после скандала с фотографиями учительницы из Куйбышева, сообщила РИА Новости в понедельник представитель ведомства. В минувший четверг вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов (ЛДПР) предложил новосибирскому министерству образования дать пояснения в связи со скандалом с учительницей из Куйбышева из-за свадебного фото на фоне церкви. "Следственными органами проводится уголовно-процессуальная проверка по факту распространения заведомо ложных сведений", - сказала представитель СУСК по Новосибирской области. Ранее в сообществе "Подслушано Барабинск" соцсети "ВКонтакте" был опубликован ответ на некую жалобу на учительницу министра образования Новосибирской области Марии Жафяровой. Якобы учитель русского языка, литературы и истории школы-интерната города Куйбышева размещала в соцсетях снимки интимного характера. По данным местных СМИ, речь идёт о фотографиях в обнимку с мужем в день свадьбы на фоне храма. В ответе министра говорилось, что учителю было указано на недопустимость поведения, "которое может поставить под сомнение личность учителя". По поводу инцидента министерство образования Новосибирской области позже сообщило, что появившийся в интернете официальный ответ министерства был подготовлен на определенное обращение от жителя города Куйбышева. Власти отмечают, что обращение "содержало фотографии, отличающиеся от тех, что позже были размещены в паблике", в связи с чем негативная реакция общественности произошла из-за подмены информационных материалов.
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происшествия, новосибирская область, борис чернышов (депутат), следственный комитет россии (ск рф), лдпр, госдума рф, куйбышев, россия
Происшествия, Новосибирская область, Борис Чернышов (депутат), Следственный комитет России (СК РФ), ЛДПР, Госдума РФ, Куйбышев, Россия
СК изучит ситуацию вокруг фотографий новосибирской учительницы

СК изучит ситуацию вокруг фотографий новосибирской учительницы на фоне храма

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НОВОСИБИРСК, 26 фев – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области организовали проверку на предмет распространения заведомо ложных сведений после скандала с фотографиями учительницы из Куйбышева, сообщила РИА Новости в понедельник представитель ведомства.
В минувший четверг вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов (ЛДПР) предложил новосибирскому министерству образования дать пояснения в связи со скандалом с учительницей из Куйбышева из-за свадебного фото на фоне церкви.
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"Следственными органами проводится уголовно-процессуальная проверка по факту распространения заведомо ложных сведений", - сказала представитель СУСК по Новосибирской области.
Ранее в сообществе "Подслушано Барабинск" соцсети "ВКонтакте" был опубликован ответ на некую жалобу на учительницу министра образования Новосибирской области Марии Жафяровой. Якобы учитель русского языка, литературы и истории школы-интерната города Куйбышева размещала в соцсетях снимки интимного характера. По данным местных СМИ, речь идёт о фотографиях в обнимку с мужем в день свадьбы на фоне храма. В ответе министра говорилось, что учителю было указано на недопустимость поведения, "которое может поставить под сомнение личность учителя".
По поводу инцидента министерство образования Новосибирской области позже сообщило, что появившийся в интернете официальный ответ министерства был подготовлен на определенное обращение от жителя города Куйбышева. Власти отмечают, что обращение "содержало фотографии, отличающиеся от тех, что позже были размещены в паблике", в связи с чем негативная реакция общественности произошла из-за подмены информационных материалов.
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