https://ria.ru/20240226/fotografii-1929555359.html

СК изучит ситуацию вокруг фотографий новосибирской учительницы

СК изучит ситуацию вокруг фотографий новосибирской учительницы - РИА Новости, 26.02.2024

СК изучит ситуацию вокруг фотографий новосибирской учительницы

Следователи СК в Новосибирской области организовали проверку на предмет распространения заведомо ложных сведений после скандала с фотографиями учительницы из... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T14:17

2024-02-26T14:17

2024-02-26T14:19

происшествия

новосибирская область

борис чернышов (депутат)

следственный комитет россии (ск рф)

лдпр

госдума рф

куйбышев

россия

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НОВОСИБИРСК, 26 фев – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области организовали проверку на предмет распространения заведомо ложных сведений после скандала с фотографиями учительницы из Куйбышева, сообщила РИА Новости в понедельник представитель ведомства. В минувший четверг вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов (ЛДПР) предложил новосибирскому министерству образования дать пояснения в связи со скандалом с учительницей из Куйбышева из-за свадебного фото на фоне церкви. "Следственными органами проводится уголовно-процессуальная проверка по факту распространения заведомо ложных сведений", - сказала представитель СУСК по Новосибирской области. Ранее в сообществе "Подслушано Барабинск" соцсети "ВКонтакте" был опубликован ответ на некую жалобу на учительницу министра образования Новосибирской области Марии Жафяровой. Якобы учитель русского языка, литературы и истории школы-интерната города Куйбышева размещала в соцсетях снимки интимного характера. По данным местных СМИ, речь идёт о фотографиях в обнимку с мужем в день свадьбы на фоне храма. В ответе министра говорилось, что учителю было указано на недопустимость поведения, "которое может поставить под сомнение личность учителя". По поводу инцидента министерство образования Новосибирской области позже сообщило, что появившийся в интернете официальный ответ министерства был подготовлен на определенное обращение от жителя города Куйбышева. Власти отмечают, что обращение "содержало фотографии, отличающиеся от тех, что позже были размещены в паблике", в связи с чем негативная реакция общественности произошла из-за подмены информационных материалов.

https://ria.ru/20230918/foto-1897034859.html

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новосибирская область

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происшествия, новосибирская область, борис чернышов (депутат), следственный комитет россии (ск рф), лдпр, госдума рф, куйбышев, россия