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Делегация КНДР примет участие во Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 26.02.2024
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14:25 26.02.2024 (обновлено: 14:26 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/festival-1929558188.html
Делегация КНДР примет участие во Всемирном фестивале молодежи
Делегация КНДР примет участие во Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 26.02.2024
Делегация КНДР примет участие во Всемирном фестивале молодежи
Делегация Центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи Кореи примет участие во Всемирном фестивале молодежи, где обсудит расширение... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:25
2024-02-26T14:26
всемирный фестиваль молодежи — 2024
олег кожемяко
владимир путин
россия
владивосток
приморский край
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Делегация Центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи Кореи примет участие во Всемирном фестивале молодежи, где обсудит расширение контактов молодежных организаций двух стран, сообщило посольство России в КНДР. "Утром 26 февраля 2024 г. в международном аэропорту "Сунан" Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике А.И.Мацегора проводил делегацию ЦК Социалистического союза патриотической молодежи Кореи во главе с ее председателем Мун Чхолем, которая направляется в Россию для участия во Всемирном Фестивале молодежи", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсети "ВКонтакте". В ходе пребывания в России северокорейская делегация, как отметили в посольстве, планирует провести переговоры с российскими партнерами по вопросам "расширения контактов молодежных организаций двух стран". В этот же день во Владивосток вылетел молодежный состав женского волейбольного клуба "25 апреля", который по приглашению губернатора Приморского края Олега Кожемяко проведет совместные с российскими командами тренировочные сборы и серию товарищеских матчей во Владивостоке, Лесозаводске и Уссурийске. По словам главного тренера северокорейского клуба Ли Хён Нама, нынешняя поездка - отличный шанс для молодых пхеньянских волейболисток получить игровой опыт с качественными спаринг-партнерами и познакомиться с новыми практиками подготовки к соревнованиям. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240226/festival-1929477450.html
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, олег кожемяко, владимир путин, россия, владивосток, приморский край, в мире
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Россия, Владивосток, Приморский край, В мире
Делегация КНДР примет участие во Всемирном фестивале молодежи

Посольство: делегация КНДР примет участие в ВФМ-2024

© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramОбучение кандидатов в волонтеры Всемирного фестиваля молодежи 2024
Обучение кандидатов в волонтеры Всемирного фестиваля молодежи 2024 - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
Обучение кандидатов в волонтеры Всемирного фестиваля молодежи 2024. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Делегация Центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи Кореи примет участие во Всемирном фестивале молодежи, где обсудит расширение контактов молодежных организаций двух стран, сообщило посольство России в КНДР.
"Утром 26 февраля 2024 г. в международном аэропорту "Сунан" Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике А.И.Мацегора проводил делегацию ЦК Социалистического союза патриотической молодежи Кореи во главе с ее председателем Мун Чхолем, которая направляется в Россию для участия во Всемирном Фестивале молодежи", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсети "ВКонтакте".
Здание образовательного центра в Сириусе - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
В "Сириусе" завершается подготовка объектов Всемирного фестиваля молодежи
Вчера, 09:53
В ходе пребывания в России северокорейская делегация, как отметили в посольстве, планирует провести переговоры с российскими партнерами по вопросам "расширения контактов молодежных организаций двух стран".
В этот же день во Владивосток вылетел молодежный состав женского волейбольного клуба "25 апреля", который по приглашению губернатора Приморского края Олега Кожемяко проведет совместные с российскими командами тренировочные сборы и серию товарищеских матчей во Владивостоке, Лесозаводске и Уссурийске. По словам главного тренера северокорейского клуба Ли Хён Нама, нынешняя поездка - отличный шанс для молодых пхеньянских волейболисток получить игровой опыт с качественными спаринг-партнерами и познакомиться с новыми практиками подготовки к соревнованиям.
Знакомство с участниками фестиваля молодежи - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
На фестивале молодежи откроют магазин с брендами из Владивостока
25 февраля, 18:01
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Парк науки и искусства Сириус - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
В "Сириусе" к Всемирному фестивалю молодежи откроют собственный "аэропорт"
25 февраля, 17:38
 
Всемирный фестиваль молодежи — 2024Олег КожемякоВладимир ПутинРоссияВладивостокПриморский крайВ мире
 
 
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