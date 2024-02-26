https://ria.ru/20240226/festival-1929558188.html

Делегация КНДР примет участие во Всемирном фестивале молодежи

Делегация КНДР примет участие во Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 26.02.2024

Делегация КНДР примет участие во Всемирном фестивале молодежи

Делегация Центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи Кореи примет участие во Всемирном фестивале молодежи, где обсудит расширение... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T14:25

2024-02-26T14:25

2024-02-26T14:26

всемирный фестиваль молодежи — 2024

олег кожемяко

владимир путин

россия

владивосток

приморский край

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Делегация Центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи Кореи примет участие во Всемирном фестивале молодежи, где обсудит расширение контактов молодежных организаций двух стран, сообщило посольство России в КНДР. "Утром 26 февраля 2024 г. в международном аэропорту "Сунан" Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике А.И.Мацегора проводил делегацию ЦК Социалистического союза патриотической молодежи Кореи во главе с ее председателем Мун Чхолем, которая направляется в Россию для участия во Всемирном Фестивале молодежи", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсети "ВКонтакте". В ходе пребывания в России северокорейская делегация, как отметили в посольстве, планирует провести переговоры с российскими партнерами по вопросам "расширения контактов молодежных организаций двух стран". В этот же день во Владивосток вылетел молодежный состав женского волейбольного клуба "25 апреля", который по приглашению губернатора Приморского края Олега Кожемяко проведет совместные с российскими командами тренировочные сборы и серию товарищеских матчей во Владивостоке, Лесозаводске и Уссурийске. По словам главного тренера северокорейского клуба Ли Хён Нама, нынешняя поездка - отличный шанс для молодых пхеньянских волейболисток получить игровой опыт с качественными спаринг-партнерами и познакомиться с новыми практиками подготовки к соревнованиям. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240226/festival-1929477450.html

https://ria.ru/20240225/magazin-1929409627.html

https://ria.ru/20240225/festival-1929407410.html

россия

владивосток

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, олег кожемяко, владимир путин, россия, владивосток, приморский край, в мире