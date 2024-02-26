Делегация КНДР примет участие во Всемирном фестивале молодежи
Посольство: делегация КНДР примет участие в ВФМ-2024
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramОбучение кандидатов в волонтеры Всемирного фестиваля молодежи 2024
Обучение кандидатов в волонтеры Всемирного фестиваля молодежи 2024. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Делегация Центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи Кореи примет участие во Всемирном фестивале молодежи, где обсудит расширение контактов молодежных организаций двух стран, сообщило посольство России в КНДР.
"Утром 26 февраля 2024 г. в международном аэропорту "Сунан" Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике А.И.Мацегора проводил делегацию ЦК Социалистического союза патриотической молодежи Кореи во главе с ее председателем Мун Чхолем, которая направляется в Россию для участия во Всемирном Фестивале молодежи", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсети "ВКонтакте".
В ходе пребывания в России северокорейская делегация, как отметили в посольстве, планирует провести переговоры с российскими партнерами по вопросам "расширения контактов молодежных организаций двух стран".
В этот же день во Владивосток вылетел молодежный состав женского волейбольного клуба "25 апреля", который по приглашению губернатора Приморского края Олега Кожемяко проведет совместные с российскими командами тренировочные сборы и серию товарищеских матчей во Владивостоке, Лесозаводске и Уссурийске. По словам главного тренера северокорейского клуба Ли Хён Нама, нынешняя поездка - отличный шанс для молодых пхеньянских волейболисток получить игровой опыт с качественными спаринг-партнерами и познакомиться с новыми практиками подготовки к соревнованиям.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.