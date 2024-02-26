https://ria.ru/20240226/festival-1929477450.html

В "Сириусе" завершается подготовка объектов Всемирного фестиваля молодежи

В "Сириусе" завершается подготовка объектов Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 26.02.2024

В "Сириусе" завершается подготовка объектов Всемирного фестиваля молодежи

Подготовка объектов Всемирного фестиваля молодёжи заканчивается, 1 марта на площадке фестиваля соберутся 20 тысяч участников из более чем 180 стран мира,... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T09:53

2024-02-26T09:53

2024-02-26T09:53

россия

федеральная территория "сириус"

всемирный фестиваль молодежи — 2024

сочи

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Подготовка объектов Всемирного фестиваля молодёжи заканчивается, 1 марта на площадке фестиваля соберутся 20 тысяч участников из более чем 180 стран мира, сообщила пресс-служба Фестиваля. "Город молодёжи мира заканчивает подготовку объектов ВМФ-2024 и готовится ко встрече гостей со всего мира. Первого марта на площадке соберутся 20 тысяч участников из более чем 180 стран мира", - говорится в сообщении пресс-службы. Город молодежи расположен на федеральной территории "Сириус". Сердцем территории ВФМ-2024 будет Медальная площадь, которая на время Фестиваля получит название "Душа России". "На площади "Душа России" расположены кампусы крупных городов России и их побратимов. Всего на Фестивале будет пять таких павильонов: "Белгород", "Москва", "Нижний Новгород", "ЯНАО" и "Казань"", - сообщает пресс-служба ВФМ-2024. Отмечается, что во время проведения Фестиваля будут различные насыщенные образовательные, культурные, научные и спортивные мероприятия. Гости Фестиваля смогут принять участие в увлекательных мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления лучших творческих коллективов. Вечерами участники и гости смогут провести время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами и другими участниками ВФМ-2024. "Попасть в Город молодёжи мира гости смогут через стилизованный под Международный аэропорт ВФМ–2024 университет "Сириус", который станет уникальным выставочным пространством Фестиваля. Там будут представлены достижения регионов, вузов и крупнейших компаний экономического сектора страны в формате различных зон настоящего аэропорта в сопровождении геймификации. На стойках регистрации можно будет получить посадочный талон, чтобы начать путешествие в Город молодёжи мира", - говорится в сообщении. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи , у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240225/festival-1929407410.html

https://ria.ru/20240225/festival-1929366088.html

россия

федеральная территория "сириус"

сочи

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россия, федеральная территория "сириус", всемирный фестиваль молодежи — 2024, сочи