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В Брюсселе протестующие фермеры прорвали полицейские ограждения
В Брюсселе протестующие фермеры прорвали полицейские ограждения - РИА Новости, 26.02.2024
В Брюсселе протестующие фермеры прорвали полицейские ограждения
В Брюсселе протестующие фермеры на тракторах прорвали полицейские ограждения, чтобы попасть на площадь Шуман, где расположены штаб-квартиры Еврокомиссии (ЕК) и... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:33
2024-02-26T13:33
2024-02-26T15:23
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев — РИА Новости. В Брюсселе протестующие фермеры на тракторах прорвали полицейские ограждения, чтобы попасть на площадь Шуман, где расположены штаб-квартиры Еврокомиссии (ЕК) и Совета Европы, сообщил RTBF."Нескольким фермерам удалось с помощью своих тракторов прорвать полицейскую блокаду на перекрестке авеню д'Одергем и улицы Бельяр в Брюсселе", — уточнил телеканал.По данным RTBF, это произошло на фоне встречи министров сельского хозяйства Евросоюза.В понедельник в Брюсселе проходит манифестация фермеров, несогласных с политикой ЕС. Сообщается о поджогах покрышек, которые силовики тушат с помощью водометов. Аграрии, пытаясь прорваться на площадь Шуман в европейском квартале, забрасывают полицейские ограждения навозом.Как сообщало агентство Бельга, местные и европейские объединения аграриев считают недостаточными меры, предложенные ЕК для улучшения положения фермеров в Европе. В частности, они опасаются, что сделка между Еврокомиссией и торговым блоком Меркосур, по которой сейчас идут переговоры, приведет к наплыву дешевой сельскохозяйственной продукции из Южной Америки.Крупная манифестация фермеров в Брюсселе прошла 1 февраля, тогда полиция насчитала тысячу тракторов, прибывших в столицу Бельгии для участия в масштабных акциях против общей сельскохозяйственной политики на фоне внеочередного саммита ЕС.
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в мире, брюссель, европа, южная америка, еврокомиссия, евросоюз, совет европы
В мире, Брюссель, Европа, Южная Америка, Еврокомиссия, Евросоюз, Совет Европы
В Брюсселе протестующие фермеры прорвали полицейские ограждения
RTBF: фермеры на тракторах прорвали полицейские ограждения в центре Брюсселя
БРЮССЕЛЬ, 26 фев — РИА Новости.
В Брюсселе протестующие фермеры на тракторах прорвали полицейские ограждения, чтобы попасть на площадь Шуман, где расположены штаб-квартиры Еврокомиссии (ЕК) и Совета Европы, сообщил RTBF
.
"Нескольким фермерам удалось с помощью своих тракторов прорвать полицейскую блокаду на перекрестке авеню д'Одергем и улицы Бельяр в Брюсселе", — уточнил телеканал.
По данным RTBF, это произошло на фоне встречи министров сельского хозяйства Евросоюза.
В понедельник в Брюсселе проходит манифестация фермеров, несогласных с политикой ЕС. Сообщается о поджогах покрышек, которые силовики тушат с помощью водометов. Аграрии, пытаясь прорваться на площадь Шуман в европейском квартале, забрасывают полицейские ограждения навозом.
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Как сообщало агентство Бельга, местные и европейские объединения аграриев считают недостаточными меры, предложенные ЕК для улучшения положения фермеров в Европе. В частности, они опасаются, что сделка между Еврокомиссией и торговым блоком Меркосур, по которой сейчас идут переговоры, приведет к наплыву дешевой сельскохозяйственной продукции из Южной Америки.
Крупная манифестация фермеров в Брюсселе прошла 1 февраля, тогда полиция насчитала тысячу тракторов, прибывших в столицу Бельгии
для участия в масштабных акциях против общей сельскохозяйственной политики на фоне внеочередного саммита ЕС.
В последние дни в Евросоюзе нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Как утверждают разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран — членов союза.
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