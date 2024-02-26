https://ria.ru/20240226/fermery-1929537935.html

В Брюсселе протестующие фермеры прорвали полицейские ограждения

В Брюсселе протестующие фермеры прорвали полицейские ограждения - РИА Новости, 26.02.2024

В Брюсселе протестующие фермеры прорвали полицейские ограждения

В Брюсселе протестующие фермеры на тракторах прорвали полицейские ограждения, чтобы попасть на площадь Шуман, где расположены штаб-квартиры Еврокомиссии (ЕК) и... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:33

2024-02-26T13:33

2024-02-26T15:23

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БРЮССЕЛЬ, 26 фев — РИА Новости. В Брюсселе протестующие фермеры на тракторах прорвали полицейские ограждения, чтобы попасть на площадь Шуман, где расположены штаб-квартиры Еврокомиссии (ЕК) и Совета Европы, сообщил RTBF."Нескольким фермерам удалось с помощью своих тракторов прорвать полицейскую блокаду на перекрестке авеню д'Одергем и улицы Бельяр в Брюсселе", — уточнил телеканал.По данным RTBF, это произошло на фоне встречи министров сельского хозяйства Евросоюза.В понедельник в Брюсселе проходит манифестация фермеров, несогласных с политикой ЕС. Сообщается о поджогах покрышек, которые силовики тушат с помощью водометов. Аграрии, пытаясь прорваться на площадь Шуман в европейском квартале, забрасывают полицейские ограждения навозом.Как сообщало агентство Бельга, местные и европейские объединения аграриев считают недостаточными меры, предложенные ЕК для улучшения положения фермеров в Европе. В частности, они опасаются, что сделка между Еврокомиссией и торговым блоком Меркосур, по которой сейчас идут переговоры, приведет к наплыву дешевой сельскохозяйственной продукции из Южной Америки.Крупная манифестация фермеров в Брюсселе прошла 1 февраля, тогда полиция насчитала тысячу тракторов, прибывших в столицу Бельгии для участия в масштабных акциях против общей сельскохозяйственной политики на фоне внеочередного саммита ЕС.

https://ria.ru/20240226/polsha-1929489206.html

https://ria.ru/20240201/evropa-1924638112.html

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в мире, брюссель, европа, южная америка, еврокомиссия, евросоюз, совет европы