Патриарх Кирилл поздравил Эрдогана с юбилеем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Эрдогана с 70-летием
© AP Photo / Ali UnalРеджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Ali Unal
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием, отметив его дипломатический талант и "высокий уровень доверительных дружеских отношений, сложившихся между народами Турции и России".
"Многие годы вы самоотверженно трудитесь на пользу турецкого народа, заботясь о сохранении богатого духовного наследия страны, ее процветании и поступательном социально-экономическом развитии. Благодаря вашему дипломатическому таланту, умению добиваться поставленных целей и взвешенной позиции по важным внешнеполитическим вопросам, Турецкая Республика занимает сегодня одно из ведущих мест на международной арене и обладает большим авторитетом среди партнеров", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном в понедельник на сайте РПЦ.
Патриарх Кирилл особо отметил прочные деловые и культурные связи, а также "высокий уровень доверительных дружеских отношений", сложившихся между народами Турции и России.
Он пожелал Эрдогану доброго здоровья и успехов в дальнейших трудах на государственном поприще, а народу Турции — мира и благополучия.
Эрдоган родился 26 февраля 1954 года в Стамбуле. Пост президента Турции он занимает с 28 августа 2014 года. Ранее с 2003 по 2014 год занимал кресло премьер-министра Турции, а с 1994 по 1998 год был мэром Стамбула. Эрдоган - основатель правящей в Турции "Партии справедливости и развития".