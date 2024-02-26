https://ria.ru/20240226/erdogan-1929644454.html

Патриарх Кирилл поздравил Эрдогана с юбилеем

Патриарх Кирилл поздравил Эрдогана с юбилеем - РИА Новости, 26.02.2024

Патриарх Кирилл поздравил Эрдогана с юбилеем

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием, отметив его дипломатический талант и "высокий уровень... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T20:18

2024-02-26T20:18

2024-02-26T20:18

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием, отметив его дипломатический талант и "высокий уровень доверительных дружеских отношений, сложившихся между народами Турции и России". "Многие годы вы самоотверженно трудитесь на пользу турецкого народа, заботясь о сохранении богатого духовного наследия страны, ее процветании и поступательном социально-экономическом развитии. Благодаря вашему дипломатическому таланту, умению добиваться поставленных целей и взвешенной позиции по важным внешнеполитическим вопросам, Турецкая Республика занимает сегодня одно из ведущих мест на международной арене и обладает большим авторитетом среди партнеров", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном в понедельник на сайте РПЦ. Патриарх Кирилл особо отметил прочные деловые и культурные связи, а также "высокий уровень доверительных дружеских отношений", сложившихся между народами Турции и России. Он пожелал Эрдогану доброго здоровья и успехов в дальнейших трудах на государственном поприще, а народу Турции — мира и благополучия. Эрдоган родился 26 февраля 1954 года в Стамбуле. Пост президента Турции он занимает с 28 августа 2014 года. Ранее с 2003 по 2014 год занимал кресло премьер-министра Турции, а с 1994 по 1998 год был мэром Стамбула. Эрдоган - основатель правящей в Турции "Партии справедливости и развития".

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турция, стамбул, россия, реджеп тайип эрдоган, патриарх кирилл (владимир гундяев), в мире