https://ria.ru/20240226/erdogan-1929057050.html

"Такого давно не было". Почему Запад не может справиться с Эрдоганом

"Такого давно не было". Почему Запад не может справиться с Эрдоганом - РИА Новости, 26.02.2024

"Такого давно не было". Почему Запад не может справиться с Эрдоганом

Президенту Турции исполнилось 70 лет. В большой политике он уже давно. Несмотря на давление союзников по НАТО, старается не вводить санкции против России. О... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T08:00

2024-02-26T08:00

2024-02-26T08:11

в мире

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Президенту Турции исполнилось 70 лет. В большой политике он уже давно. Несмотря на давление союзников по НАТО, старается не вводить санкции против России. О том, как Реджеп Тайип Эрдоган стал главой государства и почему он поддерживает отношения с Москвой, — в материале РИА Новости.Политические корниМалая родина Эрдогана — городок Гюнейсу в горном районе черноморской провинции Ризе. Там он жил до 13 лет и за религиозный пыл получил прозвище Ходжа. В 1960-х семья переехала в неблагополучный стамбульский район Касымпаша, где были очень сильны консервативные и националистические настроения. Многие местные жители ностальгировали по Османской империи.Там же Эрдоган начал играть в футбол. Как рассказывают, планировал выступать в ведущем стамбульском клубе "Фенербахче", однако отец хотел для сына другого будущего. В результате молодой человек решил заняться политикой.В 1976-м он стал лидером молодежного отделения исламистской "Партии национального спасения" в районе Бейоглу, куда в то время входил его родной квартал Касымпаша. Затем возглавил молодежное отделение партии в Стамбуле. Уже в 1985-м Эрдоган — лидер стамбульского отделения недавно созданной "Партии благоденствия".Переломный год для политика — 1994-й, когда он стал мэром Стамбула. Конкуренты сперва не воспринимали его всерьез. Журналисты даже не хотели звать будущего градоначальника на ток-шоу, полагая, что он неинтересен зрителям. Узнав результаты выборов, правящая элита Турции пришла в ужас, поскольку считала "Партию благоденствия" угрозой для светской республики.И все-таки он сумел решить основные проблемы города, включая перебои с водой, транспортную недостаточность и растущее загрязнение. Но противники все равно были недовольны и поэтому нашли повод: в 1999-м Эрдогана на пять месяцев посадили за решетку — из-за публичного чтения стиха националистического писателя Зии Гокалпа.Ему пришлось покинуть пост мэра, хотя после этой истории популярность выросла кратно."Для меня тюрьма Пинархисар — символ возрождения, где мы готовили создание "Партии справедливости и развития". Именно там мы сделали первый шаг к созданию новой и великой Турции", — вспоминал позднее политик.Лидер нацииЧерез два года после освобождения бывший политический заключенный и его соратники, которых называли "реформаторами", основали "Партию справедливости и развития". Это тоже была правоцентристская и националистическая организация, впрочем, в нее пытались привлечь и сторонников левых взглядов.В 2002-м методы Эрдогана принесли свои плоды. Его партия набрала на парламентских выборах 34,2% голосов, заняв первое место. С тех пор она — крупнейшая парламентская сила страны. Благодаря этому Эрдоган в 2007 и 2011-м становился премьер-министром, а с 2014-го остается президентом Турции.В 2016-м страна пережила попытку государственного переворота. Как пишут турецкие СМИ, во главе заговора стояли изгои из военной группировки, которых вдохновлял проживающий в США религиозный и общественный деятель Фетхуллах Гюлен. В результате погибли сотни мирных жителей, тысячи получили ранения.Эрдоган и РоссияСегодня главу Турции с уверенностью можно назвать одним из самых влиятельных политиков в мире. В том числе это видно на примере отношений с Москвой, которые Анкара сохраняет, несмотря на давление Запада. Как отмечает доцент Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Образцов, Эрдоган следует собственному курсу благодаря тому, что начинал с низов."Турция давно не видела таких политиков. Про подобных людей говорят, что они сами себя сделали. Он прошел с самых низов партийной карьеры до президентского поста, что указывает на волевые качества. При этом, поднимаясь по карьерной лестнице, приобрел некоторые навыки, которые со стороны могут показаться излишне эксцентричными. Эрдоган всегда подстраивается под процессы, чтобы затем возглавить их", — считает Образцов.В Турции такая гибкость обеспечивает ему одну победу за другой, а во внешней политике, следуя этой логике, он сближается с Россией. По словам Образцова, сотрудничество Анкары с Москвой обусловлено историческими и географическими причинами, поэтому Эрдоган всячески демонстрирует хорошее отношение к российскому коллеге Владимиру Путину.

https://ria.ru/20230529/politika-1874821630.html

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стамбул

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в мире, турция, стамбул, россия, фетхуллах гюлен, реджеп тайип эрдоган, санкт-петербургский государственный университет, владимир путин