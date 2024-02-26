https://ria.ru/20240226/dtp-1929461166.html

В ДТП на Алтае погибли четыре человека

В ДТП на Алтае погибли четыре человека - РИА Новости, 26.02.2024

В ДТП на Алтае погибли четыре человека

Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба главка МВД по региону. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T07:45

2024-02-26T07:45

2024-02-26T10:00

происшествия

авто

алтайский край

змеиногорск

россия

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БАРНАУЛ, 26 фев — РИА Новости. Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба главка МВД по региону. "По предварительным данным, сегодня, 26 февраля в 08 часов 30 минут (4.30 мск) водитель, управляя автомобилем "Тойота Корона Премио", двигаясь со стороны города Змеиногорска в направлении села Староалейское, для совершения обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Тойота Камри", который двигался во встречном направлении, после чего также произошло столкновение с автомобилем "Тойота Корона Премио", двигавшемся в попутном направлении с "Тойота Камри", - говорится в сообщении."По уточнённым данным, в результате ДТП 4 человека погибли и 3 получили ранения", - отметили в МВД. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции и выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе личности погибших. По факту аварии назначено проведение проверки.Проверку также начала региональная прокуратура."По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки предъявляемым требованиям. По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.

https://ria.ru/20240223/dtp-1929217458.html

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

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происшествия, авто, алтайский край, змеиногорск, россия