Рейтинг@Mail.ru
В ДТП на Алтае погибли четыре человека - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:45 26.02.2024 (обновлено: 10:00 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/dtp-1929461166.html
В ДТП на Алтае погибли четыре человека
В ДТП на Алтае погибли четыре человека - РИА Новости, 26.02.2024
В ДТП на Алтае погибли четыре человека
Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба главка МВД по региону. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T07:45
2024-02-26T10:00
происшествия
авто
алтайский край
змеиногорск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929469982_0:64:1231:756_1920x0_80_0_0_d4f041a1416572731a56b56c21aae4b1.png
БАРНАУЛ, 26 фев — РИА Новости. Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба главка МВД по региону. "По предварительным данным, сегодня, 26 февраля в 08 часов 30 минут (4.30 мск) водитель, управляя автомобилем "Тойота Корона Премио", двигаясь со стороны города Змеиногорска в направлении села Староалейское, для совершения обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Тойота Камри", который двигался во встречном направлении, после чего также произошло столкновение с автомобилем "Тойота Корона Премио", двигавшемся в попутном направлении с "Тойота Камри", - говорится в сообщении."По уточнённым данным, в результате ДТП 4 человека погибли и 3 получили ранения", - отметили в МВД. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции и выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе личности погибших. По факту аварии назначено проведение проверки.Проверку также начала региональная прокуратура."По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки предъявляемым требованиям. По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
https://ria.ru/20240223/dtp-1929217458.html
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
алтайский край
змеиногорск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929469982_68:0:1161:820_1920x0_80_0_0_13070ecf4fd637189b9e03439c4edd40.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, алтайский край, змеиногорск, россия
Происшествия, Авто, Алтайский край, Змеиногорск, Россия
В ДТП на Алтае погибли четыре человека

МВД: на Алтае в ДТП погибли четыре человека, трое пострадали

© Фото : Прокуратура Алтайского краяМесто ДТП с участием легковых автомобилей на Алтае. 26 февраля 2024
Место ДТП с участием легковых автомобилей на Алтае. 26 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : Прокуратура Алтайского края
Место ДТП с участием легковых автомобилей на Алтае. 26 февраля 2024
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 26 фев — РИА Новости. Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба главка МВД по региону.
"По предварительным данным, сегодня, 26 февраля в 08 часов 30 минут (4.30 мск) водитель, управляя автомобилем "Тойота Корона Премио", двигаясь со стороны города Змеиногорска в направлении села Староалейское, для совершения обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Тойота Камри", который двигался во встречном направлении, после чего также произошло столкновение с автомобилем "Тойота Корона Премио", двигавшемся в попутном направлении с "Тойота Камри", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
В ДТП в Саратове пострадали двое детей и двое взрослых
23 февраля, 22:21
"По уточнённым данным, в результате ДТП 4 человека погибли и 3 получили ранения", - отметили в МВД.
На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции и выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе личности погибших. По факту аварии назначено проведение проверки.
Проверку также начала региональная прокуратура.
"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки предъявляемым требованиям. По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
Место ДТП на трассе М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Массовые ДТП в России в 2024 году
7 февраля, 17:44
 
ПроисшествияАвтоАлтайский крайЗмеиногорскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала