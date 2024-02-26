https://ria.ru/20240226/drony-1929451001.html

В США раскрыли, за кем "охотится" Россия в зоне спецоперации

В США раскрыли, за кем "охотится" Россия в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.02.2024

В США раскрыли, за кем "охотится" Россия в зоне спецоперации

Российская армия лишила ВСУ эффективной беспилотной авиации, активно уничтожая операторов дронов, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T03:30

2024-02-26T03:30

2024-02-26T03:30

специальная военная операция на украине

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скотт риттер

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российская армия лишила ВСУ эффективной беспилотной авиации, активно уничтожая операторов дронов, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."Лучший способ остановить эти дроны — ликвидировать людей, которые ими управляют. И русские уничтожили этих людей", — сказал эксперт.По словам Риттера, российские военные очень быстро адаптировались к массовому применению беспилотников украинцами. ВС России выцеливали и уничтожали как отдельных специалистов ВСУ, так и целые отряды операторов БПЛА."Сейчас украинцы не могут проводить эффективные операции с дронами", — отметил бывший разведчик.На прошлой неделе пресс-служба министерства обороны России опубликовала данные об уничтожении воздушных целей в зоне СВО за период с 17 по 23 февраля 2024 года. По данным ведомства, за неделю российские войска уничтожили 652 беспилотника ВСУ. Всего за время спецоперации ВС России сбили 13223 украинских дрона.

https://ria.ru/20240226/bespilotniki-1929450309.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1929059653.html

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в мире, россия, украина, сша, скотт риттер, вооруженные силы украины