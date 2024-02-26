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В США раскрыли, за кем "охотится" Россия в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:30 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/drony-1929451001.html
В США раскрыли, за кем "охотится" Россия в зоне спецоперации
В США раскрыли, за кем "охотится" Россия в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.02.2024
В США раскрыли, за кем "охотится" Россия в зоне спецоперации
Российская армия лишила ВСУ эффективной беспилотной авиации, активно уничтожая операторов дронов, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T03:30
2024-02-26T03:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российская армия лишила ВСУ эффективной беспилотной авиации, активно уничтожая операторов дронов, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."Лучший способ остановить эти дроны — ликвидировать людей, которые ими управляют. И русские уничтожили этих людей", — сказал эксперт.По словам Риттера, российские военные очень быстро адаптировались к массовому применению беспилотников украинцами. ВС России выцеливали и уничтожали как отдельных специалистов ВСУ, так и целые отряды операторов БПЛА."Сейчас украинцы не могут проводить эффективные операции с дронами", — отметил бывший разведчик.На прошлой неделе пресс-служба министерства обороны России опубликовала данные об уничтожении воздушных целей в зоне СВО за период с 17 по 23 февраля 2024 года. По данным ведомства, за неделю российские войска уничтожили 652 беспилотника ВСУ. Всего за время спецоперации ВС России сбили 13223 украинских дрона.
https://ria.ru/20240226/bespilotniki-1929450309.html
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в мире, россия, украина, сша, скотт риттер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
В США раскрыли, за кем "охотится" Россия в зоне спецоперации

Экс-разведчик США Риттер: Россия успешно уничтожает операторов дронов ВСУ

© Фото : Роман Старовойт / TelegramСбитый дрон ВСУ
Сбитый дрон ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : Роман Старовойт / Telegram
Сбитый дрон ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российская армия лишила ВСУ эффективной беспилотной авиации, активно уничтожая операторов дронов, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
"Лучший способ остановить эти дроны — ликвидировать людей, которые ими управляют. И русские уничтожили этих людей", — сказал эксперт.
БПЛА - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
В России создали комплексную систему защиты объектов от беспилотников
03:03
По словам Риттера, российские военные очень быстро адаптировались к массовому применению беспилотников украинцами. ВС России выцеливали и уничтожали как отдельных специалистов ВСУ, так и целые отряды операторов БПЛА.
"Сейчас украинцы не могут проводить эффективные операции с дронами", — отметил бывший разведчик.
На прошлой неделе пресс-служба министерства обороны России опубликовала данные об уничтожении воздушных целей в зоне СВО за период с 17 по 23 февраля 2024 года. По данным ведомства, за неделю российские войска уничтожили 652 беспилотника ВСУ. Всего за время спецоперации ВС России сбили 13223 украинских дрона.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
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