https://ria.ru/20240226/drony-1929451001.html
В США раскрыли, за кем "охотится" Россия в зоне спецоперации
В США раскрыли, за кем "охотится" Россия в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.02.2024
В США раскрыли, за кем "охотится" Россия в зоне спецоперации
Российская армия лишила ВСУ эффективной беспилотной авиации, активно уничтожая операторов дронов, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T03:30
2024-02-26T03:30
2024-02-26T03:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
скотт риттер
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876816888_0:420:960:960_1920x0_80_0_0_062b1716cf6d66793b276d8426d1b1c7.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российская армия лишила ВСУ эффективной беспилотной авиации, активно уничтожая операторов дронов, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."Лучший способ остановить эти дроны — ликвидировать людей, которые ими управляют. И русские уничтожили этих людей", — сказал эксперт.По словам Риттера, российские военные очень быстро адаптировались к массовому применению беспилотников украинцами. ВС России выцеливали и уничтожали как отдельных специалистов ВСУ, так и целые отряды операторов БПЛА."Сейчас украинцы не могут проводить эффективные операции с дронами", — отметил бывший разведчик.На прошлой неделе пресс-служба министерства обороны России опубликовала данные об уничтожении воздушных целей в зоне СВО за период с 17 по 23 февраля 2024 года. По данным ведомства, за неделю российские войска уничтожили 652 беспилотника ВСУ. Всего за время спецоперации ВС России сбили 13223 украинских дрона.
https://ria.ru/20240226/bespilotniki-1929450309.html
https://ria.ru/20240222/ukraina-1929059653.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876816888_0:288:960:1008_1920x0_80_0_0_a1e419b8aaab1b0ce34ba9dcca16f61a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, скотт риттер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
В США раскрыли, за кем "охотится" Россия в зоне спецоперации
Экс-разведчик США Риттер: Россия успешно уничтожает операторов дронов ВСУ
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Российская армия лишила ВСУ эффективной беспилотной авиации, активно уничтожая операторов дронов, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью
YouTube-каналу Gegenpol.
"Лучший способ остановить эти дроны — ликвидировать людей, которые ими управляют. И русские уничтожили этих людей", — сказал эксперт.
В России создали комплексную систему защиты объектов от беспилотников
По словам Риттера, российские военные очень быстро адаптировались к массовому применению беспилотников украинцами. ВС России выцеливали и уничтожали как отдельных специалистов ВСУ, так и целые отряды операторов БПЛА.
"Сейчас украинцы не могут проводить эффективные операции с дронами", — отметил бывший разведчик.
На прошлой неделе пресс-служба министерства обороны России опубликовала данные об уничтожении воздушных целей в зоне СВО за период с 17 по 23 февраля 2024 года. По данным ведомства, за неделю российские войска уничтожили 652 беспилотника ВСУ. Всего за время спецоперации ВС России сбили 13223 украинских дрона.
Русские все отключают. В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте