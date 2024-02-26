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Жена депутата Госдумы отправилась добровольцем на СВО вслед за мужем - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/dobrovolets-1929568954.html
Жена депутата Госдумы отправилась добровольцем на СВО вслед за мужем
Жена депутата Госдумы отправилась добровольцем на СВО вслед за мужем - РИА Новости, 26.02.2024
Жена депутата Госдумы отправилась добровольцем на СВО вслед за мужем
Депутат законодательного собрания Челябинской области Лена Колесникова отправилась добровольцем в зону специальной военной операции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T15:06
2024-02-26T15:06
специальная военная операция на украине
безопасность
челябинская область
россия
единая россия
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Челябинской области Лена Колесникова отправилась добровольцем в зону специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента. "Да, мы подтверждаем, она (Колесникова) отправилась в зону специальной военной операции добровольцем. Никаких препятствий для этого у нее нет", - сказали в парламенте. В пресс-службе челябинского регионального отделения партии "Единая Россия" РИА Новости так же подтвердили данную информацию: "Факт подписания контракта Леной Колесниковой в качестве добровольца сегодня подтвердил спикер заксобрания, руководитель фракции "Единая Россия" Олег Гербер". Лена Колесникова родилась в 1969 году в городе Уральске (Западноказахстанская область). Избрана депутатом законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва 13 сентября 2020 года, фракция партии "Единая Россия", также была депутатом регионального парламента пятого и шестого созывов. Колесникова – супруга депутата Госдумы РФ Олега Колесникова. В соцсети "ВКонтакте" на своей странице Колесников сообщал, что находится в зоне СВО в качестве добровольца – он заместитель командира бригады БПЛА "Гром-Каскад" воздушно-космических сил РФ. Он отмечал, что "на фронте выстоять помогает ощущение крепкого тыла". В семье Колесниковых трое детей.
https://ria.ru/20240122/dobrovolets-1922680580.html
https://ria.ru/20240202/dobrovoltsy-1924934087.html
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безопасность, челябинская область, россия, единая россия, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Челябинская область, Россия, Единая Россия, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Жена депутата Госдумы отправилась добровольцем на СВО вслед за мужем

Депутат челябинского заксобрания Колесникова отправилась на СВО вслед за мужем

© Фото : Лена Колесникова/ВКонтактеДепутат Челябинского заксобрания Лена Колесникова
Депутат Челябинского заксобрания Лена Колесникова - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : Лена Колесникова/ВКонтакте
Депутат Челябинского заксобрания Лена Колесникова. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Челябинской области Лена Колесникова отправилась добровольцем в зону специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента.
"Да, мы подтверждаем, она (Колесникова) отправилась в зону специальной военной операции добровольцем. Никаких препятствий для этого у нее нет", - сказали в парламенте.
Первый вице-премьер правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Первый вице-премьер правительства Забайкалья отправится добровольцем на СВО
22 января, 04:41
В пресс-службе челябинского регионального отделения партии "Единая Россия" РИА Новости так же подтвердили данную информацию: "Факт подписания контракта Леной Колесниковой в качестве добровольца сегодня подтвердил спикер заксобрания, руководитель фракции "Единая Россия" Олег Гербер".
Лена Колесникова родилась в 1969 году в городе Уральске (Западноказахстанская область). Избрана депутатом законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва 13 сентября 2020 года, фракция партии "Единая Россия", также была депутатом регионального парламента пятого и шестого созывов.
Колесникова – супруга депутата Госдумы РФ Олега Колесникова. В соцсети "ВКонтакте" на своей странице Колесников сообщал, что находится в зоне СВО в качестве добровольца – он заместитель командира бригады БПЛА "Гром-Каскад" воздушно-космических сил РФ. Он отмечал, что "на фронте выстоять помогает ощущение крепкого тыла". В семье Колесниковых трое детей.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧелябинская областьРоссияЕдиная РоссияГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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