https://ria.ru/20240226/dobrovolets-1929568954.html

Жена депутата Госдумы отправилась добровольцем на СВО вслед за мужем

Жена депутата Госдумы отправилась добровольцем на СВО вслед за мужем - РИА Новости, 26.02.2024

Жена депутата Госдумы отправилась добровольцем на СВО вслед за мужем

Депутат законодательного собрания Челябинской области Лена Колесникова отправилась добровольцем в зону специальной военной операции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T15:06

2024-02-26T15:06

2024-02-26T15:06

специальная военная операция на украине

безопасность

челябинская область

россия

единая россия

госдума рф

ситуация в днр и лнр

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Челябинской области Лена Колесникова отправилась добровольцем в зону специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента. "Да, мы подтверждаем, она (Колесникова) отправилась в зону специальной военной операции добровольцем. Никаких препятствий для этого у нее нет", - сказали в парламенте. В пресс-службе челябинского регионального отделения партии "Единая Россия" РИА Новости так же подтвердили данную информацию: "Факт подписания контракта Леной Колесниковой в качестве добровольца сегодня подтвердил спикер заксобрания, руководитель фракции "Единая Россия" Олег Гербер". Лена Колесникова родилась в 1969 году в городе Уральске (Западноказахстанская область). Избрана депутатом законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва 13 сентября 2020 года, фракция партии "Единая Россия", также была депутатом регионального парламента пятого и шестого созывов. Колесникова – супруга депутата Госдумы РФ Олега Колесникова. В соцсети "ВКонтакте" на своей странице Колесников сообщал, что находится в зоне СВО в качестве добровольца – он заместитель командира бригады БПЛА "Гром-Каскад" воздушно-космических сил РФ. Он отмечал, что "на фронте выстоять помогает ощущение крепкого тыла". В семье Колесниковых трое детей.

https://ria.ru/20240122/dobrovolets-1922680580.html

https://ria.ru/20240202/dobrovoltsy-1924934087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, челябинская область, россия, единая россия, госдума рф, ситуация в днр и лнр