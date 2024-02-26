https://ria.ru/20240226/demobilizatsiya-1929623189.html

Зеленский подписал закон о возможности демобилизации срочников по спецуказу

Зеленский подписал закон о возможности демобилизации срочников по спецуказу - РИА Новости, 26.02.2024

Зеленский подписал закон о возможности демобилизации срочников по спецуказу

Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации на Украине солдат срочной службы, при этом закон только подразумевает возможность демобилизации, сама она не... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T18:41

2024-02-26T18:41

2024-02-26T18:41

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации на Украине солдат срочной службы, при этом закон только подразумевает возможность демобилизации, сама она не объявлена. Украинский депутат Алексей Гончаренко 23 февраля сообщал, что Верховная рада приняла законопроект о демобилизации солдат срочной службы. Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Верховной рады Украины, Зеленский подписал закон в понедельник. "Возвращено с подписью", — говорится на сайте парламента. Как сообщали ранее украинские СМИ, законопроект подразумевает возможность демобилизации солдат, находившихся на срочной службе к моменту начала Россией специальной военной операции на Украине. В связи с введением военного положения на Украине срочники продолжили службу и после истечения срока призыва. В документ также включена норма о годовой отсрочке от повторной мобилизации для отслуживших срочную службу. В документе при этом не указываются сроки демобилизации. Говорится только, что она будет происходить по указу Зеленского. Когда такой указ должен появиться, не уточняется. Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929605539.html

https://ria.ru/20240226/kharkov-1929591505.html

https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html

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в мире, украина, россия, европа, алексей гончаренко, юлия тимошенко, владимир зеленский