https://ria.ru/20240226/delo-1929657977.html

В Саратове завели дело против чиновников о превышении полномочий

В Саратове завели дело против чиновников о превышении полномочий - РИА Новости, 26.02.2024

В Саратове завели дело против чиновников о превышении полномочий

Следователи возбудили уголовное дело против чиновников администрации Саратова о превышении полномочий при разрешении жилой застройки города с несоблюдением... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T22:01

2024-02-26T22:01

2024-02-26T22:01

происшествия

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россия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 26 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против чиновников администрации Саратова о превышении полномочий при разрешении жилой застройки города с несоблюдением требований к обеспеченности доступными школами и детскими садами, сообщили региональные управление СК РФ и прокуратура. По предварительным данным, должностные лица администрации города с 2012 по 2022 год допустили выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов, не соответствующих требованиям нормативов градостроительного проектирования, на территории микрорайона "Солнечный-2" и в шести жилищно-строительных кооперативах Заводского района города, что привело к нарушению прав жителей на равный доступ к образовательным учреждениям, а также нарушению прав дольщиков на своевременное получение жилья. "Возбуждено два уголовных дела по фактам превышения должностных полномочий, повлекших нарушение прав граждан и организаций - часть 1 статьи 286 УК РФ... Уголовные дела возбуждены по материалам прокуратуры Саратовской области и прокуратуры Заводского района Саратова. Указанные уголовные дела будут соединены с ранее возбужденным уголовным делом по факту халатности", - говорится в сообщении следствия в Telegram-канале. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до четырех лет лишения свободы. Прокуратура области в Telegram-канале уточняет, что строительство многоквартирных домов ЖСК "Подворье", "Подворье плюс", "Авиатор 4", "Тарханы", "Сказка" велось на основании разрешений, выданных администрацией Саратова. "При этом количество мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях в максимально допустимом уровне территориальной доступности при возведении указанных многоквартирных домов не соответствует установленным нормативам. В связи с этим выдача разрешений выходила за пределы полномочий должностных лиц администрации муниципального образования "Город Саратов", - отмечается в сообщении. Ранее следователи возбудили уголовное дело против чиновников министерства строительства и ЖКХ Саратовской области о злоупотреблении полномочиями при комплексной застройке микрорайона "Солнечный-2" в Кировском районе Саратова в 2010-2019 годах с несоблюдением требований к обеспеченности микрорайонов школами.

https://ria.ru/20240125/prigovor-1923435718.html

https://ria.ru/20240214/kryshevanie-1927445320.html

https://ria.ru/20240206/vzyatki-1925596025.html

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происшествия, саратов, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)