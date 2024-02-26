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Суд рассмотрит дело самарского экс-замминистра здравоохранения о взятке - РИА Новости, 26.02.2024
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17:39 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/delo-1929611069.html
Суд рассмотрит дело самарского экс-замминистра здравоохранения о взятке
Суд рассмотрит дело самарского экс-замминистра здравоохранения о взятке - РИА Новости, 26.02.2024
Суд рассмотрит дело самарского экс-замминистра здравоохранения о взятке
Октябрьский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело экс-замминистра здравоохранения Самарской области, который обвиняется в получении взятки на 15... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:39
2024-02-26T17:39
происшествия
самарская область
самара
россия
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САМАРА, 26 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело экс-замминистра здравоохранения Самарской области, который обвиняется в получении взятки на 15 миллионов рублей, сообщила журналистам региональная прокуратура. "Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения региона. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд города Самара для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении надзорного ведомства. По версии следствия, с января по август 2022 года заместитель министра - руководитель департамента фармации, медтехники и материально-технического обеспечения министерства получил от директора компании "ДМ-Групп" 15 миллионов рублей за покровительство и содействие в заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования. В ходе следствия суд арестовал денежные средства и недвижимое имущество обвиняемого на общую сумму более 9 миллионов рублей. В августе 2023 года в региональном СУСК России сообщали о задержании экс-замминистра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева, позже его заключили под стражу.
https://ria.ru/20240125/prigovor-1923435718.html
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происшествия, самарская область, самара, россия
Происшествия, Самарская область, Самара, Россия
Суд рассмотрит дело самарского экс-замминистра здравоохранения о взятке

Суд рассмотрит дело самарского экс-замминистра здравоохранения о крупной взятке

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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САМАРА, 26 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело экс-замминистра здравоохранения Самарской области, который обвиняется в получении взятки на 15 миллионов рублей, сообщила журналистам региональная прокуратура.
"Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения региона. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд города Самара для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов, во время оглашения приговора в зале Измайловского суда Москвы. 25 января 2024 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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25 января, 15:11
По версии следствия, с января по август 2022 года заместитель министра - руководитель департамента фармации, медтехники и материально-технического обеспечения министерства получил от директора компании "ДМ-Групп" 15 миллионов рублей за покровительство и содействие в заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования.
В ходе следствия суд арестовал денежные средства и недвижимое имущество обвиняемого на общую сумму более 9 миллионов рублей.
В августе 2023 года в региональном СУСК России сообщали о задержании экс-замминистра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева, позже его заключили под стражу.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
В Приангарье вынесли приговор главе муниципалитета за взятку
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