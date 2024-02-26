https://ria.ru/20240226/delo-1929611069.html
Суд рассмотрит дело самарского экс-замминистра здравоохранения о взятке
Суд рассмотрит дело самарского экс-замминистра здравоохранения о взятке - РИА Новости, 26.02.2024
Суд рассмотрит дело самарского экс-замминистра здравоохранения о взятке
Октябрьский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело экс-замминистра здравоохранения Самарской области, который обвиняется в получении взятки на 15... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:39
2024-02-26T17:39
2024-02-26T17:39
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САМАРА, 26 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело экс-замминистра здравоохранения Самарской области, который обвиняется в получении взятки на 15 миллионов рублей, сообщила журналистам региональная прокуратура. "Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения региона. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд города Самара для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении надзорного ведомства. По версии следствия, с января по август 2022 года заместитель министра - руководитель департамента фармации, медтехники и материально-технического обеспечения министерства получил от директора компании "ДМ-Групп" 15 миллионов рублей за покровительство и содействие в заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования. В ходе следствия суд арестовал денежные средства и недвижимое имущество обвиняемого на общую сумму более 9 миллионов рублей. В августе 2023 года в региональном СУСК России сообщали о задержании экс-замминистра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева, позже его заключили под стражу.
https://ria.ru/20240125/prigovor-1923435718.html
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происшествия, самарская область, самара, россия
Происшествия, Самарская область, Самара, Россия
Суд рассмотрит дело самарского экс-замминистра здравоохранения о взятке
Суд рассмотрит дело самарского экс-замминистра здравоохранения о крупной взятке
САМАРА, 26 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело экс-замминистра здравоохранения Самарской области, который обвиняется в получении взятки на 15 миллионов рублей, сообщила журналистам региональная прокуратура.
"Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения региона. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ
(получение взятки в особо крупном размере). Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд города Самара для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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По версии следствия, с января по август 2022 года заместитель министра - руководитель департамента фармации, медтехники и материально-технического обеспечения министерства получил от директора компании "ДМ-Групп" 15 миллионов рублей за покровительство и содействие в заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования.
В ходе следствия суд арестовал денежные средства и недвижимое имущество обвиняемого на общую сумму более 9 миллионов рублей.
В августе 2023 года в региональном СУСК России сообщали о задержании экс-замминистра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева, позже его заключили под стражу.
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