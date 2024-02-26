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В Алтайском крае завели дело после ДТП, в котором погибли четыре человека - РИА Новости, 26.02.2024
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14:09 26.02.2024 (обновлено: 17:20 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/delo-1929552627.html
В Алтайском крае завели дело после ДТП, в котором погибли четыре человека
В Алтайском крае завели дело после ДТП, в котором погибли четыре человека - РИА Новости, 26.02.2024
В Алтайском крае завели дело после ДТП, в котором погибли четыре человека
Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за аварии, в которой погибли четыре человека, сообщают в пресс-службе главка МВД по региону. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:09
2024-02-26T17:20
происшествия
алтайский край
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БАРНАУЛ, 26 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за аварии, в которой погибли четыре человека, сообщают в пресс-службе главка МВД по региону. "Начальник главного управления МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян поставил на контроль проверку и расследование уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Уголовное дело возбуждено по пункту 5 статьи 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В рамках мероприятий будут установлены все причины и обстоятельства ДТП, повлекшее тяжкие последствия", - говорится в сообщении. Авария произошла в понедельник утром на дороге "Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан". По предварительной информации ведомства, водитель, управляя автомобилем "Тойота Премио", двигаясь со стороны города Змеиногорска в направлении села Староалейское, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где сначала столкнулся с одним авто, а потом - со вторым. Сообщалось о четырёх погибших и трёх пострадавших. "В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля "Тойота Премио" погибли. Водители и пассажир других автомобилей- участников ДТП получили травмы различной степени тяжести", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
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происшествия, алтайский край, россия, змеиногорск
Происшествия, Алтайский край, Россия, Змеиногорск
В Алтайском крае завели дело после ДТП, в котором погибли четыре человека

МВД: в Алтайском крае завели дело после ДТП, в котором погибли четыре человека

© Фото : Прокуратура Алтайского краяМесто ДТП с участием легковых автомобилей на Алтае. 26 февраля 2024
Место ДТП с участием легковых автомобилей на Алтае. 26 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : Прокуратура Алтайского края
Место ДТП с участием легковых автомобилей на Алтае. 26 февраля 2024
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БАРНАУЛ, 26 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за аварии, в которой погибли четыре человека, сообщают в пресс-службе главка МВД по региону.
"Начальник главного управления МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян поставил на контроль проверку и расследование уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Уголовное дело возбуждено по пункту 5 статьи 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В рамках мероприятий будут установлены все причины и обстоятельства ДТП, повлекшее тяжкие последствия", - говорится в сообщении.
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Авария произошла в понедельник утром на дороге "Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан". По предварительной информации ведомства, водитель, управляя автомобилем "Тойота Премио", двигаясь со стороны города Змеиногорска в направлении села Староалейское, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где сначала столкнулся с одним авто, а потом - со вторым. Сообщалось о четырёх погибших и трёх пострадавших.
"В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля "Тойота Премио" погибли. Водители и пассажир других автомобилей- участников ДТП получили травмы различной степени тяжести", - уточнили в пресс-службе.
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