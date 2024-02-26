В Алтайском крае завели дело после ДТП, в котором погибли четыре человека
МВД: в Алтайском крае завели дело после ДТП, в котором погибли четыре человека
© Фото : Прокуратура Алтайского краяМесто ДТП с участием легковых автомобилей на Алтае. 26 февраля 2024
Место ДТП с участием легковых автомобилей на Алтае. 26 февраля 2024
БАРНАУЛ, 26 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за аварии, в которой погибли четыре человека, сообщают в пресс-службе главка МВД по региону.
"Начальник главного управления МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян поставил на контроль проверку и расследование уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Уголовное дело возбуждено по пункту 5 статьи 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В рамках мероприятий будут установлены все причины и обстоятельства ДТП, повлекшее тяжкие последствия", - говорится в сообщении.
Авария произошла в понедельник утром на дороге "Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан". По предварительной информации ведомства, водитель, управляя автомобилем "Тойота Премио", двигаясь со стороны города Змеиногорска в направлении села Староалейское, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где сначала столкнулся с одним авто, а потом - со вторым. Сообщалось о четырёх погибших и трёх пострадавших.
"В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля "Тойота Премио" погибли. Водители и пассажир других автомобилей- участников ДТП получили травмы различной степени тяжести", - уточнили в пресс-службе.