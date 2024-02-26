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Дания прекратила расследование взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.02.2024
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12:11 26.02.2024 (обновлено: 16:15 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/daniya-1929515022.html
Дания прекратила расследование взрывов на "Северных потоках"
Дания прекратила расследование взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.02.2024
Дания прекратила расследование взрывов на "Северных потоках"
Полиция Дании прекратила расследование ЧП на "Северных потоках", говорится в заявлении на сайте силовых структур страны. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T12:11
2024-02-26T16:15
в мире
дания
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Полиция Дании прекратила расследование ЧП на "Северных потоках", говорится в заявлении на сайте силовых структур страны."Расследование привело власти к выводу, что имела место умышленная диверсия в отношении газопроводов", — говорится в пресс-релизе.Несмотря на это, следователи не увидели достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в Дании.Следствие совместно вели полиция Копенгагена и датская Служба безопасности и разведки.Подчеркивается, что дальнейшие комментарии по этому делу предоставляться не будут.В начале февраля о прекращении дела о взрывах на "Северных потоках" заявил прокурор Швеции Матс Юнгквист. Он пояснил, что оно не относится к шведской юрисдикции, расследование продолжит Германия.Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG сообщала, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html
https://ria.ru/20230327/potoki-1860411986.html
https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html
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в мире, дания, северный поток, авария на "северных потоках", северный поток — 2
В мире, Дания, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Северный поток — 2
Дания прекратила расследование взрывов на "Северных потоках"

Полиция Дании прекратила расследование взрывов на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2" в водах Дании
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 в водах Дании - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2" в водах Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Полиция Дании прекратила расследование ЧП на "Северных потоках", говорится в заявлении на сайте силовых структур страны.
"Расследование привело власти к выводу, что имела место умышленная диверсия в отношении газопроводов", — говорится в пресс-релизе.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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Несмотря на это, следователи не увидели достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в Дании.
Следствие совместно вели полиция Копенгагена и датская Служба безопасности и разведки.
Подчеркивается, что дальнейшие комментарии по этому делу предоставляться не будут.
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Реальные жертвы: кого убили террористы, взорвавшие "Северный поток"
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В начале февраля о прекращении дела о взрывах на "Северных потоках" заявил прокурор Швеции Матс Юнгквист. Он пояснил, что оно не относится к шведской юрисдикции, расследование продолжит Германия.
Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG сообщала, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.
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