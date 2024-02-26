https://ria.ru/20240226/daniya-1929515022.html

Дания прекратила расследование взрывов на "Северных потоках"

Дания прекратила расследование взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.02.2024

Дания прекратила расследование взрывов на "Северных потоках"

Полиция Дании прекратила расследование ЧП на "Северных потоках", говорится в заявлении на сайте силовых структур страны. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T12:11

2024-02-26T12:11

2024-02-26T16:15

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авария на "северных потоках"

северный поток — 2

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Полиция Дании прекратила расследование ЧП на "Северных потоках", говорится в заявлении на сайте силовых структур страны."Расследование привело власти к выводу, что имела место умышленная диверсия в отношении газопроводов", — говорится в пресс-релизе.Несмотря на это, следователи не увидели достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в Дании.Следствие совместно вели полиция Копенгагена и датская Служба безопасности и разведки.Подчеркивается, что дальнейшие комментарии по этому делу предоставляться не будут.В начале февраля о прекращении дела о взрывах на "Северных потоках" заявил прокурор Швеции Матс Юнгквист. Он пояснил, что оно не относится к шведской юрисдикции, расследование продолжит Германия.Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG сообщала, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html

https://ria.ru/20230327/potoki-1860411986.html

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дания, северный поток, авария на "северных потоках", северный поток — 2