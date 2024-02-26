https://ria.ru/20240226/byudzhet-1929454863.html

Силуанов рассказал о поступлении доходов в бюджет России

Силуанов рассказал о поступлении доходов в бюджет России - РИА Новости, 26.02.2024

Силуанов рассказал о поступлении доходов в бюджет России

Ситуация с бюджетом РФ под контролем, поступление доходов даже несколько лучше ожиданий Минфина, хотя рост ключевой ставки влияет на экономическую активность,... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T05:10

2024-02-26T05:10

2024-02-26T05:10

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ситуация с бюджетом РФ под контролем, поступление доходов даже несколько лучше ожиданий Минфина, хотя рост ключевой ставки влияет на экономическую активность, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. "Ситуация с бюджетом под контролем, доходы идут неплохо, даже несколько лучше наших ожиданий. Понятно, что рост ключевой ставки влияет на экономическую активность, но надеемся, что понижательная инфляционная динамика позволит регулятору смягчить денежно–кредитную политику", - сказал министр. Дефицит бюджета РФ за январь 2024 года составил 308 миллиардов рублей, или 0,2% ВВП. При этом ненефтегазовые доходы составили 1,721 триллиона рублей (рост на 84,8% к уровню января 2023 года), нефтегазовые - 675 миллиардов рублей (на 58,7% выше аналогичного периода прошлого года). "В начале года стали жестче контролировать необходимость авансирования, требуем обоснования под конкретную закупку, выполнения работ. Поэтому траты средств в начале года идут медленнее прошлогодних темпов", - пояснил министр. Также, по его словам, Минфин договорился с парламентом, что, как и в предыдущие годы, не будут вносить поправки в бюджет текущего года. "Эффективно функционирует парламентская комиссия, все предложения, которые возникают по ходу исполнения бюджета, мы оперативно рассматриваем и принимаем на комиссии. Такой порядок сохранится и в текущем году", - заключил Силуанов.

https://ria.ru/20240222/gospodderzhka-1929085369.html

россия

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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)