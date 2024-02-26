https://ria.ru/20240226/bryussel-1929579391.html

В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ против фермеров

В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ против фермеров - РИА Новости, 26.02.2024

В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ против фермеров

В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ против протестующих фермеров, пытающихся прорваться в Европейский квартал, где проходит встреча министров... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T15:43

2024-02-26T15:43

2024-02-26T16:26

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БРЮССЕЛЬ, 26 фев — РИА Новости. В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ против протестующих фермеров, пытающихся прорваться в Европейский квартал, где проходит встреча министров сельского хозяйства ЕС, передает портал Sudinfo.be. Сообщается, что манифестанты забросали яйцами одно из зданий Евроинститутов Lex недалеко от площади Шуман, а на шоссе Эттербек они начали разбирать строительные ограждения и кидать в силовиков части этих конструкций. Кроме того, цистерны разливают на улицах навоз, а тракторы ковшами сносят ограждения, обстреливая полицию соломой. Митингующие аграрии также атаковали стражей правопорядка зажигательными смесями, после чего последние применили слезоточивый газ и водяные пушки, говорится в публикации.Сейчас Евроквартал завален стогами сена. Чуть ранее нескольким фермерам удалось с помощью тракторов прорвать блокаду силовиков на перекрестке авеню д'Одергем и улицы Бельяр. Помимо этого, протестующие устроили костер из большой кучи покрышек, который полиции пришлось тушить водометами. В понедельник в Брюсселе проходит манифестация аграриев, несогласных с политикой Евросоюза. В ней задействовали около 900 тракторов. Акция проходит по призыву профсоюзов Fugea, Федерации сельского хозяйства Валлонии (FWA), Федерации молодых аграриев (FJA), а также Европейской координации Via Campesina (ECVC).По данным агентства Бельга, объединения фермеров считают недостаточными меры, предложенные ЕК для улучшения их положения в Европе. Так, они опасаются, что сделка между Еврокомиссией и торговым блоком Меркосур, по которой сейчас идут переговоры, приведет к наплыву дешевой сельскохозяйственной продукции из Южной Америки.Позднее издание сообщило, что власти согласились провести встречу с представителями профсоюза FJA по окончании заседания министров сельского хозяйства.В последние дни в Евросоюзе нарастают протесты фермеров, которые выступают против "зеленого соглашения" ЕС, требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции — прежде всего с Украины.

https://ria.ru/20240225/makron-1929354431.html

https://ria.ru/20240201/evropa-1924638112.html

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в мире, брюссель, евросоюз, европа, еврокомиссия, совет европы, южная америка, меркосур