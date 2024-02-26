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Жительнице Брянска грозит срок за участие в экстремистской организации
Жительнице Брянска грозит срок за участие в экстремистской организации - РИА Новости, 26.02.2024
Жительнице Брянска грозит срок за участие в экстремистской организации
Жительнице Брянска грозит 6 лет лишения свободы за участие в экстремистской организации, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Брянской области. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:59
2024-02-26T17:59
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Жительнице Брянска грозит 6 лет лишения свободы за участие в экстремистской организации, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Брянской области. Отмечается, что 52-летняя жительница Брянска обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). "Женщина, находясь на территории города Брянска и Брянской области, с октября 2019 года по сентябрь 2023 года, несмотря на вступившее в законную силу решение суда о признании экстремистским и запрете деятельности на территории Российской Федерации межрегионального общественного объединения "Союз Славянских Сил Руси"* (другие наименования "Союз Советских Социалистических Республик"*, "СССР"*), продолжила свое участие в ее деятельности путем проведения личных бесед с другими лицами, убеждая последних следовать идеям экстремисткой организации", – говорится в сообщении. Уточняется, что преступление выявлено и пресечено центром по противодействию экстремизму УМВД России по Брянской области совместно с региональным УФСБ России, уголовное дело направлено в суд. По данным СУСК, за совершение данного преступления женщине грозит до 6 лет лишения свободы.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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брянск, брянская область, россия
Брянск, Брянская область, Россия
Жительнице Брянска грозит срок за участие в экстремистской организации
Жительнице Брянска грозит 6 лет за участие в экстремистской организации
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Жительнице Брянска грозит 6 лет лишения свободы за участие в экстремистской организации, сообщили в пресс-службе СУСК
РФ по Брянской области.
Отмечается, что 52-летняя жительница Брянска обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).
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"Женщина, находясь на территории города Брянска и Брянской области, с октября 2019 года по сентябрь 2023 года, несмотря на вступившее в законную силу решение суда о признании экстремистским и запрете деятельности на территории Российской Федерации межрегионального общественного объединения "Союз Славянских Сил Руси"* (другие наименования "Союз Советских Социалистических Республик"*, "СССР"*), продолжила свое участие в ее деятельности путем проведения личных бесед с другими лицами, убеждая последних следовать идеям экстремисткой организации", – говорится в сообщении.
Уточняется, что преступление выявлено и пресечено центром по противодействию экстремизму УМВД России по Брянской области совместно с региональным УФСБ России, уголовное дело направлено в суд.
По данным СУСК, за совершение данного преступления женщине грозит до 6 лет лишения свободы.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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