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Жительнице Брянска грозит срок за участие в экстремистской организации - РИА Новости, 26.02.2024
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17:59 26.02.2024 (обновлено: 18:53 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/bryansk-1929615729.html
Жительнице Брянска грозит срок за участие в экстремистской организации
Жительнице Брянска грозит срок за участие в экстремистской организации - РИА Новости, 26.02.2024
Жительнице Брянска грозит срок за участие в экстремистской организации
Жительнице Брянска грозит 6 лет лишения свободы за участие в экстремистской организации, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Брянской области. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:59
2024-02-26T18:53
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Жительнице Брянска грозит 6 лет лишения свободы за участие в экстремистской организации, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Брянской области. Отмечается, что 52-летняя жительница Брянска обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). "Женщина, находясь на территории города Брянска и Брянской области, с октября 2019 года по сентябрь 2023 года, несмотря на вступившее в законную силу решение суда о признании экстремистским и запрете деятельности на территории Российской Федерации межрегионального общественного объединения "Союз Славянских Сил Руси"* (другие наименования "Союз Советских Социалистических Республик"*, "СССР"*), продолжила свое участие в ее деятельности путем проведения личных бесед с другими лицами, убеждая последних следовать идеям экстремисткой организации", – говорится в сообщении. Уточняется, что преступление выявлено и пресечено центром по противодействию экстремизму УМВД России по Брянской области совместно с региональным УФСБ России, уголовное дело направлено в суд. По данным СУСК, за совершение данного преступления женщине грозит до 6 лет лишения свободы.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240222/furgal-1928877331.html
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брянск, брянская область, россия
Брянск, Брянская область, Россия
Жительнице Брянска грозит срок за участие в экстремистской организации

Жительнице Брянска грозит 6 лет за участие в экстремистской организации

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Жительнице Брянска грозит 6 лет лишения свободы за участие в экстремистской организации, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Брянской области.
Отмечается, что 52-летняя жительница Брянска обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).
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"Женщина, находясь на территории города Брянска и Брянской области, с октября 2019 года по сентябрь 2023 года, несмотря на вступившее в законную силу решение суда о признании экстремистским и запрете деятельности на территории Российской Федерации межрегионального общественного объединения "Союз Славянских Сил Руси"* (другие наименования "Союз Советских Социалистических Республик"*, "СССР"*), продолжила свое участие в ее деятельности путем проведения личных бесед с другими лицами, убеждая последних следовать идеям экстремисткой организации", – говорится в сообщении.
Уточняется, что преступление выявлено и пресечено центром по противодействию экстремизму УМВД России по Брянской области совместно с региональным УФСБ России, уголовное дело направлено в суд.
По данным СУСК, за совершение данного преступления женщине грозит до 6 лет лишения свободы.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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