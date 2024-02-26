https://ria.ru/20240226/bogdanov-1929661013.html

Путин объявил благодарность замглавы МИД Богданову

Путин объявил благодарность замглавы МИД Богданову - РИА Новости, 26.02.2024

Путин объявил благодарность замглавы МИД Богданову

Президент России Владимир Путин объявил благодарность замглавы МИД РФ Михаилу Богданову за вклад в реализацию внешнеполитического курса России. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T22:26

2024-02-26T22:26

2024-02-26T22:26

россия

ближний восток

михаил богданов

владимир путин

африка

политика

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность замглавы МИД РФ Михаилу Богданову за вклад в реализацию внешнеполитического курса России. "За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации объявить благодарность президента Российской Федерации Богданову Михаилу Леонидовичу - специальному представителю президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителю министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

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россия, ближний восток, михаил богданов, владимир путин, африка, политика