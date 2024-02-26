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Путин объявил благодарность замглавы МИД Богданову
Путин объявил благодарность замглавы МИД Богданову - РИА Новости, 26.02.2024
Путин объявил благодарность замглавы МИД Богданову
Президент России Владимир Путин объявил благодарность замглавы МИД РФ Михаилу Богданову за вклад в реализацию внешнеполитического курса России. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T22:26
2024-02-26T22:26
2024-02-26T22:26
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ближний восток
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политика
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность замглавы МИД РФ Михаилу Богданову за вклад в реализацию внешнеполитического курса России. "За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации объявить благодарность президента Российской Федерации Богданову Михаилу Леонидовичу - специальному представителю президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителю министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.
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россия, ближний восток, михаил богданов, владимир путин, африка, политика
Россия, Ближний Восток, Михаил Богданов, Владимир Путин, Африка, Политика
Путин объявил благодарность замглавы МИД Богданову
Путин объявил благодарность спецпредставителю по Ближнему Востоку Богданову