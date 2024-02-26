https://ria.ru/20240226/blagoustroystvo-1929495626.html

Бирюков: завершено благоустройство возле станции "Санино" МЦД-4 в ТиНАО

Бирюков: завершено благоустройство возле станции "Санино" МЦД-4 в ТиНАО - РИА Новости, 26.02.2024

Бирюков: завершено благоустройство возле станции "Санино" МЦД-4 в ТиНАО

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станции "Санино" МЦД-4 в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T11:32

2024-02-26T11:32

2024-02-26T20:25

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станции "Санино" МЦД-4 в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Выполнены работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности территорий, прилегающих к станции "Санино" в поселении Марушкинское. В границы благоустройства вошли участок улицы Октябрьской, существующий проезд вдоль эстакады от железнодорожных путей до пересечения с улицей Вишневой, новая пешеходная связь улиц 2-я и 8-я Просеки до подземного перехода к станции "Санино" и Проектируемый проезд № 7004", — сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в рамках проекта специалисты обновили существующие и обустроили новые тротуары и проезжую часть, в общей сложности уложили свыше 23,3 тысячи квадратных метров асфальта. "Модернизировали систему освещения: старые опоры заменили и разместили дополнительные, воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью свыше 1,2 километра. В общей сложности смонтировали около 100 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Для безопасности пешеходов нерегулируемые наземные переходы оснастили опорами контрастного освещения", — рассказал Бирюков.Заммэра отметил, что с южной стороны станции "Санино" вдоль железнодорожных путей на месте "народной" тропы специалисты обустроили пешеходную дорожку от подземного перехода и улицы 8-я Просека до улицы 2-я Просека. Кроме того, обновили участок проезжей части улицы 2-я Просека на повороте к эстакаде. "С северной стороны от станции организовали Проектируемый проезд № 7004 между ЖК "Медовая долина" и железной дорогой, он обеспечил удобный доступ жителей к транспортному объекту", — пояснил он. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что возле станции установили три современных остановочных павильона, сделали парковочные карманы, разворотный круг для автобусов и автомобилей, разбили газон общей площадью более 44,2 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20240220/dvory-1928494261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, тинао, общество, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы