https://ria.ru/20240226/blagodarnost-1929665718.html

Путин объявил благодарность советнику директора Росфинмониторинга

Путин объявил благодарность советнику директора Росфинмониторинга - РИА Новости, 26.02.2024

Путин объявил благодарность советнику директора Росфинмониторинга

Президент России Владимир Путин объявил благодарность советнику директора федеральной службы по финансовому мониторингу Ирине Рязановой за проведение III... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T23:17

2024-02-26T23:17

2024-02-26T23:17

общество

россия

владимир путин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность советнику директора федеральной службы по финансовому мониторингу Ирине Рязановой за проведение III международной олимпиады по финансовой безопасности, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. "За успешную организацию и проведение III международной олимпиады по финансовой безопасности объявить благодарность президента Российской Федерации: Рязановой Ирине Сергеевне - советнику директора федеральной службы по финансовому мониторингу", - говорится в сообщении. Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится для школьников 8-10-х классов, студентов колледжей и вузов, она направлена на повышение информационной, финансовой и правовой грамотности детей и молодежи, содействие их профессиональной ориентации, развитие научных знаний в области финансовой безопасности.

https://ria.ru/20231226/finansy-1918091797.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)