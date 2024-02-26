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Путин объявил благодарность советнику директора Росфинмониторинга - РИА Новости, 26.02.2024
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23:17 26.02.2024
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Путин объявил благодарность советнику директора Росфинмониторинга
Путин объявил благодарность советнику директора Росфинмониторинга - РИА Новости, 26.02.2024
Путин объявил благодарность советнику директора Росфинмониторинга
Президент России Владимир Путин объявил благодарность советнику директора федеральной службы по финансовому мониторингу Ирине Рязановой за проведение III... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T23:17
2024-02-26T23:17
общество
россия
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность советнику директора федеральной службы по финансовому мониторингу Ирине Рязановой за проведение III международной олимпиады по финансовой безопасности, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. "За успешную организацию и проведение III международной олимпиады по финансовой безопасности объявить благодарность президента Российской Федерации: Рязановой Ирине Сергеевне - советнику директора федеральной службы по финансовому мониторингу", - говорится в сообщении. Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится для школьников 8-10-х классов, студентов колледжей и вузов, она направлена на повышение информационной, финансовой и правовой грамотности детей и молодежи, содействие их профессиональной ориентации, развитие научных знаний в области финансовой безопасности.
https://ria.ru/20231226/finansy-1918091797.html
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общество, россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Путин объявил благодарность советнику директора Росфинмониторинга

Путин объявил благодарность советнику директора Росфинмониторинга Рязановой

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность советнику директора федеральной службы по финансовому мониторингу Ирине Рязановой за проведение III международной олимпиады по финансовой безопасности, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
"За успешную организацию и проведение III международной олимпиады по финансовой безопасности объявить благодарность президента Российской Федерации: Рязановой Ирине Сергеевне - советнику директора федеральной службы по финансовому мониторингу", - говорится в сообщении.
Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится для школьников 8-10-х классов, студентов колледжей и вузов, она направлена на повышение информационной, финансовой и правовой грамотности детей и молодежи, содействие их профессиональной ориентации, развитие научных знаний в области финансовой безопасности.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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