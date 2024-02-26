https://ria.ru/20240226/bezopasnost-1929599994.html

Лекарственную безопасность регионов обсудят в Архангельске

Лекарственную безопасность регионов обсудят в Архангельске - РИА Новости, 26.02.2024

Лекарственную безопасность регионов обсудят в Архангельске

Представители государственных аптечных сетей России обсудят лекарственную безопасность регионов на общероссийском форуме, который пройдет в Архангельске в... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T16:44

2024-02-26T16:44

2024-02-26T16:44

архангельская область

архангельская область

архангельск

россия

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АРХАНГЕЛЬСК, 26 фев - РИА Новости. Представители государственных аптечных сетей России обсудят лекарственную безопасность регионов на общероссийском форуме, который пройдет в Архангельске в начале апреля, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. "Второй общероссийский форум государственных аптечных сетей пройдет в столице Архангельской области с 4 по 6 апреля. Он станет площадкой для обмена опытом и тиражирования лучших практик по организации лекарственного обеспечения населения субъектов РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что участие в форуме примут представители федеральных и региональных органов власти, парламентарии, руководители государственных аптечных сетей, фармацевтические производители, эксперты отрасли. Впервые представители государственных аптечных сетей России собрались на форум в апреле прошлого года в Красноярске, где обсудили повышение эффективности работы аптек. В этот раз ключевой темой станет лекарственная безопасность регионов. Как ее гарантом на территориях смогут выступить государственные аптечные сети и какие факторы могут на нее влиять, обсудят на форуме. "Это стратегически важная задача, решение которой во многом зависит от эффективной работы именно государственных аптек, которые в основном обеспечивают лекарствами жителей регионов", - отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Скубенко, слова которого приводятся в сообщении. Он пояснил, что в Архангельской области реализуется ряд проектов, которые позволили сделать процесс лекарственного обеспечения населения более эффективным. Так, благодаря региональному проекту "ФАПтека" жителям отдаленных территорий стало проще и удобнее приобретать препараты, а в столице региона в прошлом году открыли единый центр льготного лекарственного обеспечения. Этими и другими практиками архангелогородцы намерены поделиться с коллегами. Форум проводит правительство Архангельской области совместно с ГУП Архангельской области "Фармация". Представители государственных аптечных сетей порядка 50 регионов России не только поделятся опытом эффективного лекарственного обеспечения, но и обсудят вопросы внедрения технологий бережливого производства, повышения конкурентоспособности, формирования сообщества государственных аптечных сетей и другие. Для участия в форуме приглашаются представители региональных отраслевых министерств и ведомств, отвечающих за реализацию лекарственного обеспечения, топ-менеджеры государственных аптечных сетей. Регистрация открыта до 29 марта.

https://ria.ru/20240126/arkhangelsk-1923701845.html

https://ria.ru/20231222/god-1917407174.html

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архангельская область, архангельск, россия