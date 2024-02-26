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Над ДНР за сутки обезвредили пять украинских беспилотников
Над ДНР за сутки обезвредили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 26.02.2024
Над ДНР за сутки обезвредили пять украинских беспилотников
Пять украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено над городами ДНР за сутки, среди них - разведывательный беспилотник, перехваченный над одним из... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:46
2024-02-26T13:46
2024-02-26T13:56
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ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Пять украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено над городами ДНР за сутки, среди них - разведывательный беспилотник, перехваченный над одним из железнодорожных узлов, сообщил в понедельник штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой обнаружены и подавлены 5 украинских беспилотников. Среди них один разведывательный беспилотный летательный аппарат типа "Летающее крыло", перехваченный над одним из железнодорожных узлов, обезврежен взрывотехниками УФСБ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, макеевка, донецк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Донецк, Безопасность
Над ДНР за сутки обезвредили пять украинских беспилотников
Над городами ДНР за сутки нейтрализовали пять украинских беспилотников