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Над ДНР за сутки обезвредили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 26.02.2024 (обновлено: 13:56 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/bespilotniki-1929542720.html
Над ДНР за сутки обезвредили пять украинских беспилотников
Над ДНР за сутки обезвредили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 26.02.2024
Над ДНР за сутки обезвредили пять украинских беспилотников
Пять украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено над городами ДНР за сутки, среди них - разведывательный беспилотник, перехваченный над одним из... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:46
2024-02-26T13:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
макеевка
донецк
безопасность
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ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Пять украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено над городами ДНР за сутки, среди них - разведывательный беспилотник, перехваченный над одним из железнодорожных узлов, сообщил в понедельник штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой обнаружены и подавлены 5 украинских беспилотников. Среди них один разведывательный беспилотный летательный аппарат типа "Летающее крыло", перехваченный над одним из железнодорожных узлов, обезврежен взрывотехниками УФСБ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, макеевка, донецк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Донецк, Безопасность
Над ДНР за сутки обезвредили пять украинских беспилотников

Над городами ДНР за сутки нейтрализовали пять украинских беспилотников

© Фото : Штаб обороны ДНРУкраинский беспилотник, сбитый над территорией ДНР
Украинский беспилотник, сбитый над территорией ДНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : Штаб обороны ДНР
Украинский беспилотник, сбитый над территорией ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Пять украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено над городами ДНР за сутки, среди них - разведывательный беспилотник, перехваченный над одним из железнодорожных узлов, сообщил в понедельник штаб обороны ДНР в Telegram-канале.
"Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой обнаружены и подавлены 5 украинских беспилотников. Среди них один разведывательный беспилотный летательный аппарат типа "Летающее крыло", перехваченный над одним из железнодорожных узлов, обезврежен взрывотехниками УФСБ", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаДонецкБезопасность
 
 
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