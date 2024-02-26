https://ria.ru/20240226/bespilotniki-1929542720.html

Над ДНР за сутки обезвредили пять украинских беспилотников

Над ДНР за сутки обезвредили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 26.02.2024

Над ДНР за сутки обезвредили пять украинских беспилотников

Пять украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено над городами ДНР за сутки, среди них - разведывательный беспилотник, перехваченный над одним из... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:46

2024-02-26T13:46

2024-02-26T13:56

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Пять украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено над городами ДНР за сутки, среди них - разведывательный беспилотник, перехваченный над одним из железнодорожных узлов, сообщил в понедельник штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой обнаружены и подавлены 5 украинских беспилотников. Среди них один разведывательный беспилотный летательный аппарат типа "Летающее крыло", перехваченный над одним из железнодорожных узлов, обезврежен взрывотехниками УФСБ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

макеевка

донецк

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донецкая народная республика, макеевка, донецк, безопасность