https://ria.ru/20240226/bespilotnik-1929635142.html
Над Брянской областью сработали системы ПВО
Над Брянской областью сработали системы ПВО - РИА Новости, 26.02.2024
Над Брянской областью сработали системы ПВО
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен средствами ПВО над Выгоничским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T19:20
2024-02-26T19:20
2024-02-26T19:20
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
александр богомаз
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен средствами ПВО над Выгоничским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Глава региона отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, александр богомаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Происшествия
Над Брянской областью сработали системы ПВО
Богомаз: ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью