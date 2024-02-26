https://ria.ru/20240226/bespilotnik-1929635142.html

Над Брянской областью сработали системы ПВО

Над Брянской областью сработали системы ПВО - РИА Новости, 26.02.2024

Над Брянской областью сработали системы ПВО

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен средствами ПВО над Выгоничским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T19:20

2024-02-26T19:20

2024-02-26T19:20

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

александр богомаз

происшествия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен средствами ПВО над Выгоничским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Глава региона отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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брянская область, россия, александр богомаз, происшествия