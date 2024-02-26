https://ria.ru/20240226/bespilotnik-1929619573.html
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.02.2024
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T18:19
2024-02-26T18:19
2024-02-26T19:27
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Двадцать шестого февраля около 17.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что, предварительно, в результате никто не пострадал, разрушений нет, информацию о последствиях на земле уточняют оперативные службы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: в Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Двадцать шестого февраля около 17.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что, предварительно, в результате никто не пострадал, разрушений нет, информацию о последствиях на земле уточняют оперативные службы.
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