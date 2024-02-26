https://ria.ru/20240226/bespilotnik-1929619573.html

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.02.2024

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T18:19

2024-02-26T18:19

2024-02-26T19:27

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Двадцать шестого февраля около 17.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что, предварительно, в результате никто не пострадал, разрушений нет, информацию о последствиях на земле уточняют оперативные службы.

https://ria.ru/20240226/drony-1929451001.html

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Кирилл Волков

белгородская область, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр