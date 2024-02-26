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В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:19 26.02.2024 (обновлено: 19:27 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/bespilotnik-1929619573.html
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.02.2024
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T18:19
2024-02-26T19:27
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Двадцать шестого февраля около 17.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что, предварительно, в результате никто не пострадал, разрушений нет, информацию о последствиях на земле уточняют оперативные службы.
https://ria.ru/20240226/drony-1929451001.html
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белгородская область, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: в Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10"
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Двадцать шестого февраля около 17.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что, предварительно, в результате никто не пострадал, разрушений нет, информацию о последствиях на земле уточняют оперативные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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