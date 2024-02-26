https://ria.ru/20240226/belorussiya-1929601888.html
Наблюдатели от ШОС назвали выборы в Белоруссии прозрачными и демократичными
Наблюдатели от ШОС назвали выборы в Белоруссии прозрачными и демократичными - РИА Новости, 26.02.2024
Наблюдатели от ШОС назвали выборы в Белоруссии прозрачными и демократичными
Выборы депутатов в Белоруссии были прозрачными и демократичными, заявил замгенсека ШОС, глава миссии наблюдателей от организации на выборах Нурлан Ермекбаев. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:56
2024-02-26T16:56
2024-02-26T16:56
в мире
белоруссия
нурлан ермекбаев
шос
парламентские выборы в белоруссии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929404662_0:288:2952:1948_1920x0_80_0_0_5685a6780e67bcd7f9f628981df96ac6.jpg
МИНСК, 26 фев - РИА Новости. Выборы депутатов в Белоруссии были прозрачными и демократичными, заявил замгенсека ШОС, глава миссии наблюдателей от организации на выборах Нурлан Ермекбаев. "Миссия пришла ко мнению, что состоявшиеся выборы явились важным шагом на пути дальнейшего политического развития Республики Беларусь. Миссия констатирует, что выборы соответствовали требованиям избирательного законодательства Республики Беларусь и принятым республикой международным обязательствам. Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными", - сказал Ермекбаев на пресс-конференции в понедельник. Он отметил, что голосование шло спокойно, с соблюдением установленного порядка и в присутствии национальных и международных наблюдателей.
https://ria.ru/20240225/vybory-1928919353.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929404662_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_9c54b7747fce764234395e7bea3e25c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, нурлан ермекбаев, шос, парламентские выборы в белоруссии — 2024
В мире, Белоруссия, Нурлан Ермекбаев, ШОС, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024
Наблюдатели от ШОС назвали выборы в Белоруссии прозрачными и демократичными
Миссия наблюдателей ШОС: выборы в Белоруссии были прозрачными и демократичными