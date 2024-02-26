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Наблюдатели от ШОС назвали выборы в Белоруссии прозрачными и демократичными - РИА Новости, 26.02.2024
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16:56 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/belorussiya-1929601888.html
Наблюдатели от ШОС назвали выборы в Белоруссии прозрачными и демократичными
Наблюдатели от ШОС назвали выборы в Белоруссии прозрачными и демократичными - РИА Новости, 26.02.2024
Наблюдатели от ШОС назвали выборы в Белоруссии прозрачными и демократичными
Выборы депутатов в Белоруссии были прозрачными и демократичными, заявил замгенсека ШОС, глава миссии наблюдателей от организации на выборах Нурлан Ермекбаев. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:56
2024-02-26T16:56
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нурлан ермекбаев
шос
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МИНСК, 26 фев - РИА Новости. Выборы депутатов в Белоруссии были прозрачными и демократичными, заявил замгенсека ШОС, глава миссии наблюдателей от организации на выборах Нурлан Ермекбаев. "Миссия пришла ко мнению, что состоявшиеся выборы явились важным шагом на пути дальнейшего политического развития Республики Беларусь. Миссия констатирует, что выборы соответствовали требованиям избирательного законодательства Республики Беларусь и принятым республикой международным обязательствам. Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными", - сказал Ермекбаев на пресс-конференции в понедельник. Он отметил, что голосование шло спокойно, с соблюдением установленного порядка и в присутствии национальных и международных наблюдателей.
https://ria.ru/20240225/vybory-1928919353.html
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в мире, белоруссия, нурлан ермекбаев, шос, парламентские выборы в белоруссии — 2024
В мире, Белоруссия, Нурлан Ермекбаев, ШОС, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024
Наблюдатели от ШОС назвали выборы в Белоруссии прозрачными и демократичными

Миссия наблюдателей ШОС: выборы в Белоруссии были прозрачными и демократичными

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГорожане у агитационного предвыборного баннера в Единый день голосования на улице в Минске
Горожане у агитационного предвыборного баннера в Единый день голосования на улице в Минске - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
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Горожане у агитационного предвыборного баннера в Единый день голосования на улице в Минске
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МИНСК, 26 фев - РИА Новости. Выборы депутатов в Белоруссии были прозрачными и демократичными, заявил замгенсека ШОС, глава миссии наблюдателей от организации на выборах Нурлан Ермекбаев.
«
"Миссия пришла ко мнению, что состоявшиеся выборы явились важным шагом на пути дальнейшего политического развития Республики Беларусь. Миссия констатирует, что выборы соответствовали требованиям избирательного законодательства Республики Беларусь и принятым республикой международным обязательствам. Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными", - сказал Ермекбаев на пресс-конференции в понедельник.
Он отметил, что голосование шло спокойно, с соблюдением установленного порядка и в присутствии национальных и международных наблюдателей.
Женщина знакомится с информацией о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь. 20 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Белоруссии
25 февраля, 02:14
 
В миреБелоруссияНурлан ЕрмекбаевШОСПарламентские выборы в Белоруссии — 2024
 
 
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