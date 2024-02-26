https://ria.ru/20240226/belorussiya-1929601888.html

Наблюдатели от ШОС назвали выборы в Белоруссии прозрачными и демократичными

Наблюдатели от ШОС назвали выборы в Белоруссии прозрачными и демократичными - РИА Новости, 26.02.2024

Наблюдатели от ШОС назвали выборы в Белоруссии прозрачными и демократичными

Выборы депутатов в Белоруссии были прозрачными и демократичными, заявил замгенсека ШОС, глава миссии наблюдателей от организации на выборах Нурлан Ермекбаев. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T16:56

2024-02-26T16:56

2024-02-26T16:56

в мире

белоруссия

нурлан ермекбаев

шос

парламентские выборы в белоруссии — 2024

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МИНСК, 26 фев - РИА Новости. Выборы депутатов в Белоруссии были прозрачными и демократичными, заявил замгенсека ШОС, глава миссии наблюдателей от организации на выборах Нурлан Ермекбаев. "Миссия пришла ко мнению, что состоявшиеся выборы явились важным шагом на пути дальнейшего политического развития Республики Беларусь. Миссия констатирует, что выборы соответствовали требованиям избирательного законодательства Республики Беларусь и принятым республикой международным обязательствам. Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными", - сказал Ермекбаев на пресс-конференции в понедельник. Он отметил, что голосование шло спокойно, с соблюдением установленного порядка и в присутствии национальных и международных наблюдателей.

https://ria.ru/20240225/vybory-1928919353.html

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Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, нурлан ермекбаев, шос, парламентские выборы в белоруссии — 2024