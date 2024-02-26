https://ria.ru/20240226/belorussiya-1929589262.html

Генсек СНГ прокомментировал заявления Госдепа о выборах в Белоруссии

Генсек СНГ прокомментировал заявления Госдепа о выборах в Белоруссии - РИА Новости, 26.02.2024

Генсек СНГ прокомментировал заявления Госдепа о выборах в Белоруссии

Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что данная Госдепом США оценка прошедших в воскресенье в Белоруссии выборов депутатов является "полной чушью". РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T16:14

2024-02-26T16:14

2024-02-26T19:41

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МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что данная Госдепом США оценка прошедших в воскресенье в Белоруссии выборов депутатов является "полной чушью".Ранее госдеп США назвал прошедшие выборы депутатов в Белоруссии фиктивными и проведенными "в атмосфере страха" и без демократических процедур."Я прочитал комментарий Госдепа США, … что выборы в Беларуси были фиктивными и прошли в атмосфере страха. Это полная чушь", - сказал Лебедев на пресс-конференции в понедельник в Минске.Он рассказал, что наблюдатели миссии СНГ посетили в общей сложности 1819 избирательных участков в Белоруссии, но "нигде не увидели атмосферы страха".Наоборот, подчеркнул генсек СНГ, на участках для голосования была атмосфера праздника и хорошего настроения, люди приходили на выборы с детьми. "Везде звучала музыка, выступали артисты, коллективы художественной самодеятельности. Работали буфеты. Не заметил страха ни на одном лице. Нельзя врать так беспардонно", - сказал Лебедев.Лебедев заявил, что представителей Запада не пригласили наблюдать в составе миссии ОБСЕ за выборами депутатов в Белоруссию, поэтому они и высказывают критику. "Самое вопиющее – кто бы критиковал! Посмотрите, что творится в преддверии президентских выборов (в США – ред.): какое поливание грязью, грязная борьба между сторонниками Трампа и Байдена. Нонсенс, когда бывший президент Дональд Трамп спустя четыре года после выборов до сих пор не признает их итоги. И они нас учат, как проводить выборы", - подчеркнул генсек Содружества.Он добавил, что выборы в странах СНГ проводятся в интересах этих стран и их народов.В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Избирались 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в парламенте претендовали 263 кандидата, в местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.По итогам выборов избраны все 110 депутатов нижней палаты парламента, все 1284 местных Совета сформированы в правомочном составе, сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко. Явка избирателей составила 73,09%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, сша, сергей лебедев, государственный департамент сша, парламентские выборы в белоруссии — 2024, снг, минск