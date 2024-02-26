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Генсек СНГ прокомментировал заявления Госдепа о выборах в Белоруссии - РИА Новости, 26.02.2024
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16:14 26.02.2024 (обновлено: 19:41 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/belorussiya-1929589262.html
Генсек СНГ прокомментировал заявления Госдепа о выборах в Белоруссии
Генсек СНГ прокомментировал заявления Госдепа о выборах в Белоруссии - РИА Новости, 26.02.2024
Генсек СНГ прокомментировал заявления Госдепа о выборах в Белоруссии
Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что данная Госдепом США оценка прошедших в воскресенье в Белоруссии выборов депутатов является "полной чушью". РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:14
2024-02-26T19:41
в мире
белоруссия
сша
сергей лебедев
государственный департамент сша
парламентские выборы в белоруссии — 2024
снг
минск
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МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что данная Госдепом США оценка прошедших в воскресенье в Белоруссии выборов депутатов является "полной чушью".Ранее госдеп США назвал прошедшие выборы депутатов в Белоруссии фиктивными и проведенными "в атмосфере страха" и без демократических процедур."Я прочитал комментарий Госдепа США, … что выборы в Беларуси были фиктивными и прошли в атмосфере страха. Это полная чушь", - сказал Лебедев на пресс-конференции в понедельник в Минске.Он рассказал, что наблюдатели миссии СНГ посетили в общей сложности 1819 избирательных участков в Белоруссии, но "нигде не увидели атмосферы страха".Наоборот, подчеркнул генсек СНГ, на участках для голосования была атмосфера праздника и хорошего настроения, люди приходили на выборы с детьми. "Везде звучала музыка, выступали артисты, коллективы художественной самодеятельности. Работали буфеты. Не заметил страха ни на одном лице. Нельзя врать так беспардонно", - сказал Лебедев.Лебедев заявил, что представителей Запада не пригласили наблюдать в составе миссии ОБСЕ за выборами депутатов в Белоруссию, поэтому они и высказывают критику. "Самое вопиющее – кто бы критиковал! Посмотрите, что творится в преддверии президентских выборов (в США – ред.): какое поливание грязью, грязная борьба между сторонниками Трампа и Байдена. Нонсенс, когда бывший президент Дональд Трамп спустя четыре года после выборов до сих пор не признает их итоги. И они нас учат, как проводить выборы", - подчеркнул генсек Содружества.Он добавил, что выборы в странах СНГ проводятся в интересах этих стран и их народов.В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Избирались 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в парламенте претендовали 263 кандидата, в местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.По итогам выборов избраны все 110 депутатов нижней палаты парламента, все 1284 местных Совета сформированы в правомочном составе, сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко. Явка избирателей составила 73,09%.
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в мире, белоруссия, сша, сергей лебедев, государственный департамент сша, парламентские выборы в белоруссии — 2024, снг, минск
В мире, Белоруссия, США, Сергей Лебедев, Государственный департамент США, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024, СНГ, Минск
Генсек СНГ прокомментировал заявления Госдепа о выборах в Белоруссии

Генсек СНГ назвал критику со стороны США выборов в Белоруссии полной чушью

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии в Единый день голосования в Минске
Люди голосуют на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии в Единый день голосования в Минске - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Люди голосуют на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии в Единый день голосования в Минске
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МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что данная Госдепом США оценка прошедших в воскресенье в Белоруссии выборов депутатов является "полной чушью".
Ранее госдеп США назвал прошедшие выборы депутатов в Белоруссии фиктивными и проведенными "в атмосфере страха" и без демократических процедур.
© Фото : РИА НовостиЕдиный день голосования в Минске, Белоруссия
Избирательный участок в единый день голосования в Минске, Белоруссия
Единый день голосования в Минске, Белоруссия
© Фото : РИА Новости
1 из 3
© Фото : РИА НовостиЕдиный день голосования в Минске, Белоруссия
Избирательный участок в единый день голосования в Минске, Белоруссия
Единый день голосования в Минске, Белоруссия
© Фото : РИА Новости
2 из 3
© Фото : РИА НовостиЕдиный день голосования в Минске, Белоруссия
Избирательный участок в единый день голосования в Минске, Белоруссия
Единый день голосования в Минске, Белоруссия
© Фото : РИА Новости
3 из 3
Единый день голосования в Минске, Белоруссия
© Фото : РИА Новости
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Единый день голосования в Минске, Белоруссия
© Фото : РИА Новости
2 из 3
Единый день голосования в Минске, Белоруссия
© Фото : РИА Новости
3 из 3
"Я прочитал комментарий Госдепа США, … что выборы в Беларуси были фиктивными и прошли в атмосфере страха. Это полная чушь", - сказал Лебедев на пресс-конференции в понедельник в Минске.
Он рассказал, что наблюдатели миссии СНГ посетили в общей сложности 1819 избирательных участков в Белоруссии, но "нигде не увидели атмосферы страха".
Наоборот, подчеркнул генсек СНГ, на участках для голосования была атмосфера праздника и хорошего настроения, люди приходили на выборы с детьми. "Везде звучала музыка, выступали артисты, коллективы художественной самодеятельности. Работали буфеты. Не заметил страха ни на одном лице. Нельзя врать так беспардонно", - сказал Лебедев.
Лебедев заявил, что представителей Запада не пригласили наблюдать в составе миссии ОБСЕ за выборами депутатов в Белоруссию, поэтому они и высказывают критику. "Самое вопиющее – кто бы критиковал! Посмотрите, что творится в преддверии президентских выборов (в США – ред.): какое поливание грязью, грязная борьба между сторонниками Трампа и Байдена. Нонсенс, когда бывший президент Дональд Трамп спустя четыре года после выборов до сих пор не признает их итоги. И они нас учат, как проводить выборы", - подчеркнул генсек Содружества.
Он добавил, что выборы в странах СНГ проводятся в интересах этих стран и их народов.
В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Избирались 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в парламенте претендовали 263 кандидата, в местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.
По итогам выборов избраны все 110 депутатов нижней палаты парламента, все 1284 местных Совета сформированы в правомочном составе, сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко. Явка избирателей составила 73,09%.
Женщина знакомится с информацией о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь. 20 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Белоруссии
25 февраля, 02:14
 
В миреБелоруссияСШАСергей ЛебедевГосударственный департамент СШАПарламентские выборы в Белоруссии — 2024СНГМинск
 
 
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