Генсек СНГ прокомментировал заявления Госдепа о выборах в Белоруссии

МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что данная Госдепом США оценка прошедших в воскресенье в Белоруссии выборов депутатов является "полной чушью".Ранее госдеп США назвал прошедшие выборы депутатов в Белоруссии фиктивными и проведенными "в атмосфере страха" и без демократических процедур."Я прочитал комментарий Госдепа США, … что выборы в Беларуси были фиктивными и прошли в атмосфере страха. Это полная чушь", - сказал Лебедев на пресс-конференции в понедельник в Минске.Он рассказал, что наблюдатели миссии СНГ посетили в общей сложности 1819 избирательных участков в Белоруссии, но "нигде не увидели атмосферы страха".Наоборот, подчеркнул генсек СНГ, на участках для голосования была атмосфера праздника и хорошего настроения, люди приходили на выборы с детьми. "Везде звучала музыка, выступали артисты, коллективы художественной самодеятельности. Работали буфеты. Не заметил страха ни на одном лице. Нельзя врать так беспардонно", - сказал Лебедев.Лебедев заявил, что представителей Запада не пригласили наблюдать в составе миссии ОБСЕ за выборами депутатов в Белоруссию, поэтому они и высказывают критику. "Самое вопиющее – кто бы критиковал! Посмотрите, что творится в преддверии президентских выборов (в США – ред.): какое поливание грязью, грязная борьба между сторонниками Трампа и Байдена. Нонсенс, когда бывший президент Дональд Трамп спустя четыре года после выборов до сих пор не признает их итоги. И они нас учат, как проводить выборы", - подчеркнул генсек Содружества.Он добавил, что выборы в странах СНГ проводятся в интересах этих стран и их народов.В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Избирались 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в парламенте претендовали 263 кандидата, в местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.По итогам выборов избраны все 110 депутатов нижней палаты парламента, все 1284 местных Совета сформированы в правомочном составе, сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко. Явка избирателей составила 73,09%.
"Я прочитал комментарий Госдепа США, … что выборы в Беларуси были фиктивными и прошли в атмосфере страха. Это полная чушь", - сказал Лебедев на пресс-конференции в понедельник в Минске.
Он рассказал, что наблюдатели миссии СНГ посетили в общей сложности 1819 избирательных участков в Белоруссии, но "нигде не увидели атмосферы страха".
Наоборот, подчеркнул генсек СНГ, на участках для голосования была атмосфера праздника и хорошего настроения, люди приходили на выборы с детьми. "Везде звучала музыка, выступали артисты, коллективы художественной самодеятельности. Работали буфеты. Не заметил страха ни на одном лице. Нельзя врать так беспардонно", - сказал Лебедев.
Лебедев заявил, что представителей Запада не пригласили наблюдать в составе миссии ОБСЕ за выборами депутатов в Белоруссию, поэтому они и высказывают критику. "Самое вопиющее – кто бы критиковал! Посмотрите, что творится в преддверии президентских выборов (в США – ред.): какое поливание грязью, грязная борьба между сторонниками Трампа и Байдена. Нонсенс, когда бывший президент Дональд Трамп спустя четыре года после выборов до сих пор не признает их итоги. И они нас учат, как проводить выборы", - подчеркнул генсек Содружества.
Он добавил, что выборы в странах СНГ проводятся в интересах этих стран и их народов.
В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Избирались 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в парламенте претендовали 263 кандидата, в местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.
По итогам выборов избраны все 110 депутатов нижней палаты парламента, все 1284 местных Совета сформированы в правомочном составе, сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко. Явка избирателей составила 73,09%.
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Белоруссии
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.