https://ria.ru/20240226/belorussiya-1929586084.html

Генсек СНГ заявил об отсутствии нарушений на выборах в Белоруссии

Генсек СНГ заявил об отсутствии нарушений на выборах в Белоруссии - РИА Новости, 26.02.2024

Генсек СНГ заявил об отсутствии нарушений на выборах в Белоруссии

Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что выборы депутатов нижней палаты парламента и местных советов в Белоруссии прошли без нарушений. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T16:05

2024-02-26T16:05

2024-02-26T19:40

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МИНСК, 26 фев — РИА Новости. Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что выборы депутатов нижней палаты парламента и местных советов в Белоруссии прошли без нарушений.В Белоруссии 25 февраля впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Были избраны все 110 депутатов нижней палаты парламента, все 1284 местных совета сформированы в правомочном составе. Явка избирателей составила 73,09%."Наша оценка: выборы прошли достойно, организованно, без нарушений. Никаких нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, мы не заметили, не зафиксировали", - сказал Лебедев на пресс-конференции в понедельник в Минске.Вместе с тем Лебедев отметил, что в ходе наблюдения миссия от СНГ высказывала белорусской стороне отдельные рекомендации по улучшению избирательного процесса с учетом опыта тех стран, которые участвовали в миссии. Эти рекомендации переданы ЦИК Белоруссии. Но именно нарушений не обнаружено, констатировал Лебедев.Лебедев также отметил, что внесенные в избирательное законодательство Белоруссии изменения соответствуют общепризнанным демократическим нормам проведения выборов, обеспечивают право граждан на свободное волеизъявление, дают право кандидатам на выборные должности выдвигаться. "Мы пришли к выводам… выборы 25 февраля проведены в полном соответствии с конституцией и избирательным кодексом Республики Беларусь, открыто и гласно, они прошли на альтернативной основе, были прозрачными и справедливыми, соответствовали принципам проведения демократических выборов. Эти выборы обеспечили свободное волеизъявление граждан Беларуси", - сказал Лебедев.Генсек СНГ подчеркнул, что при осуществлении наблюдения за выборами миссия СНГ прежде всего руководствовалась положениями национального законодательства Белоруссии, а не навязываемыми из-за рубежа нормами и критериями. По его словам, миссия придерживалась правила невмешательства во внутренние дела страны, объективного и доброжелательного подхода в своей работе. "Мы партнеры по Содружеству, соседи, приехали к нашим друзьям, партнерам с самыми добрыми чувствами. Не стояло задачи найти какие-то недостатки и нарушения, чтобы потом критиковать и упрекать в несоблюдении неких демократических норм, отсутствии конкурентности на выборах, задействовании административного ресурса – и в других шаблонных замечаниях", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929359896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, парламентские выборы в белоруссии — 2024, снг, сергей лебедев