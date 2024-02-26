https://ria.ru/20240226/belorussiya-1929586084.html
Генсек СНГ заявил об отсутствии нарушений на выборах в Белоруссии
Генсек СНГ заявил об отсутствии нарушений на выборах в Белоруссии - РИА Новости, 26.02.2024
Генсек СНГ заявил об отсутствии нарушений на выборах в Белоруссии
Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что выборы депутатов нижней палаты парламента и местных советов в Белоруссии прошли без нарушений. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:05
2024-02-26T16:05
2024-02-26T19:40
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парламентские выборы в белоруссии — 2024
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сергей лебедев
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МИНСК, 26 фев — РИА Новости. Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что выборы депутатов нижней палаты парламента и местных советов в Белоруссии прошли без нарушений.В Белоруссии 25 февраля впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Были избраны все 110 депутатов нижней палаты парламента, все 1284 местных совета сформированы в правомочном составе. Явка избирателей составила 73,09%."Наша оценка: выборы прошли достойно, организованно, без нарушений. Никаких нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, мы не заметили, не зафиксировали", - сказал Лебедев на пресс-конференции в понедельник в Минске.Вместе с тем Лебедев отметил, что в ходе наблюдения миссия от СНГ высказывала белорусской стороне отдельные рекомендации по улучшению избирательного процесса с учетом опыта тех стран, которые участвовали в миссии. Эти рекомендации переданы ЦИК Белоруссии. Но именно нарушений не обнаружено, констатировал Лебедев.Лебедев также отметил, что внесенные в избирательное законодательство Белоруссии изменения соответствуют общепризнанным демократическим нормам проведения выборов, обеспечивают право граждан на свободное волеизъявление, дают право кандидатам на выборные должности выдвигаться. "Мы пришли к выводам… выборы 25 февраля проведены в полном соответствии с конституцией и избирательным кодексом Республики Беларусь, открыто и гласно, они прошли на альтернативной основе, были прозрачными и справедливыми, соответствовали принципам проведения демократических выборов. Эти выборы обеспечили свободное волеизъявление граждан Беларуси", - сказал Лебедев.Генсек СНГ подчеркнул, что при осуществлении наблюдения за выборами миссия СНГ прежде всего руководствовалась положениями национального законодательства Белоруссии, а не навязываемыми из-за рубежа нормами и критериями. По его словам, миссия придерживалась правила невмешательства во внутренние дела страны, объективного и доброжелательного подхода в своей работе. "Мы партнеры по Содружеству, соседи, приехали к нашим друзьям, партнерам с самыми добрыми чувствами. Не стояло задачи найти какие-то недостатки и нарушения, чтобы потом критиковать и упрекать в несоблюдении неких демократических норм, отсутствии конкурентности на выборах, задействовании административного ресурса – и в других шаблонных замечаниях", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929359896.html
https://ria.ru/20240225/vybory-1928919353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, парламентские выборы в белоруссии — 2024, снг, сергей лебедев
В мире, Белоруссия, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024, СНГ, Сергей Лебедев
Генсек СНГ заявил об отсутствии нарушений на выборах в Белоруссии
Генсек СНГ: выборы в Белоруссии прошли организованно, достойно и без нарушений
МИНСК, 26 фев — РИА Новости. Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что выборы депутатов нижней палаты парламента и местных советов в Белоруссии прошли без нарушений.
В Белоруссии 25 февраля впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Были избраны все 110 депутатов нижней палаты парламента, все 1284 местных совета сформированы в правомочном составе. Явка избирателей составила 73,09%.
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"Наша оценка: выборы прошли достойно, организованно, без нарушений. Никаких нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, мы не заметили, не зафиксировали", - сказал Лебедев на пресс-конференции в понедельник в Минске
.
Вместе с тем Лебедев отметил, что в ходе наблюдения миссия от СНГ высказывала белорусской стороне отдельные рекомендации по улучшению избирательного процесса с учетом опыта тех стран, которые участвовали в миссии. Эти рекомендации переданы ЦИК Белоруссии. Но именно нарушений не обнаружено, констатировал Лебедев.
Лебедев также отметил, что внесенные в избирательное законодательство Белоруссии изменения соответствуют общепризнанным демократическим нормам проведения выборов, обеспечивают право граждан на свободное волеизъявление, дают право кандидатам на выборные должности выдвигаться. "Мы пришли к выводам… выборы 25 февраля проведены в полном соответствии с конституцией и избирательным кодексом Республики Беларусь, открыто и гласно, они прошли на альтернативной основе, были прозрачными и справедливыми, соответствовали принципам проведения демократических выборов. Эти выборы обеспечили свободное волеизъявление граждан Беларуси", - сказал Лебедев.
Генсек СНГ подчеркнул, что при осуществлении наблюдения за выборами миссия СНГ прежде всего руководствовалась положениями национального законодательства Белоруссии, а не навязываемыми из-за рубежа нормами и критериями. По его словам, миссия придерживалась правила невмешательства во внутренние дела страны, объективного и доброжелательного подхода в своей работе. "Мы партнеры по Содружеству, соседи, приехали к нашим друзьям, партнерам с самыми добрыми чувствами. Не стояло задачи найти какие-то недостатки и нарушения, чтобы потом критиковать и упрекать в несоблюдении неких демократических норм, отсутствии конкурентности на выборах, задействовании административного ресурса – и в других шаблонных замечаниях", - сказал Лебедев.
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Белоруссии