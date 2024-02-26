В Белоруссии избрали всех депутатов нижней палаты парламента
В Белоруссии избрали всех 110 депутатов нижней палаты парламента
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии на избирательном участке в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Женщина голосует на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии на избирательном участке в Минске. Архивное фото
МИНСК, 26 фев — РИА Новости. В Белоруссии в ходе единого дня голосования на парламентских и местных выборах, который прошел в воскресенье, избраны все 110 депутатов нижней палаты парламента, сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.
Карпенко на пресс-конференции озвучил имена кандидатов в депутаты парламента, победивших по итогам голосования по 110 округам.
В том числе он назвал главу администрации президента Белоруссии Игоря Сергеенко, министра труда и социальной защиты Ирину Костевич, заместителя командующего ВВС и войсками ПВО страны Анатолия Булавко, главу Федерации профсоюзов Белоруссии Михаила Орду, лидера партии "Белая Русь" Олега Романова, советника-посланника посольства Белоруссии в России Александра Шпаковского, белорусскую легкоатлетку Анастасию Мирончик-Иванову, помощника президента - инспектора по Минску Александра Барсукова, начальника управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры Анжелику Курчак.
В списке, по информации Карпенко, — попавший в феврале под санкции ЕС генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов. До этого Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца приостановила членство Белорусского Красного Креста из-за невыполнения требования о снятии с должности ее генсека, который летом посетил Донбасс для передачи гуманитарной помощи детям, ранее приезжавшим в Белоруссию на оздоровление.
В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. В единый день голосования избирались 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии. Явка избирателей составила 73,09 процента.