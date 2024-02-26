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В Белоруссии избрали всех депутатов нижней палаты парламента - РИА Новости, 26.02.2024
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02:24 26.02.2024 (обновлено: 02:48 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/belorussiya-1929448996.html
В Белоруссии избрали всех депутатов нижней палаты парламента
В Белоруссии избрали всех депутатов нижней палаты парламента - РИА Новости, 26.02.2024
В Белоруссии избрали всех депутатов нижней палаты парламента
В Белоруссии в ходе единого дня голосования на парламентских и местных выборах, который прошел в воскресенье, избраны все 110 депутатов нижней палаты... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T02:24
2024-02-26T02:48
белоруссия
парламентские выборы в белоруссии — 2024
в мире
игорь карпенко
минск
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МИНСК, 26 фев — РИА Новости. В Белоруссии в ходе единого дня голосования на парламентских и местных выборах, который прошел в воскресенье, избраны все 110 депутатов нижней палаты парламента, сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.Карпенко на пресс-конференции озвучил имена кандидатов в депутаты парламента, победивших по итогам голосования по 110 округам.В том числе он назвал главу администрации президента Белоруссии Игоря Сергеенко, министра труда и социальной защиты Ирину Костевич, заместителя командующего ВВС и войсками ПВО страны Анатолия Булавко, главу Федерации профсоюзов Белоруссии Михаила Орду, лидера партии "Белая Русь" Олега Романова, советника-посланника посольства Белоруссии в России Александра Шпаковского, белорусскую легкоатлетку Анастасию Мирончик-Иванову, помощника президента - инспектора по Минску Александра Барсукова, начальника управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры Анжелику Курчак.В списке, по информации Карпенко, — попавший в феврале под санкции ЕС генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов. До этого Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца приостановила членство Белорусского Красного Креста из-за невыполнения требования о снятии с должности ее генсека, который летом посетил Донбасс для передачи гуманитарной помощи детям, ранее приезжавшим в Белоруссию на оздоровление.В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. В единый день голосования избирались 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии. Явка избирателей составила 73,09 процента.
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929439190.html
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белоруссия, парламентские выборы в белоруссии — 2024, в мире, игорь карпенко, минск
Белоруссия, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024, В мире, Игорь Карпенко, Минск
В Белоруссии избрали всех депутатов нижней палаты парламента

В Белоруссии избрали всех 110 депутатов нижней палаты парламента

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии на избирательном участке в Минске
Женщина голосует на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Женщина голосует на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии на избирательном участке в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 26 фев — РИА Новости. В Белоруссии в ходе единого дня голосования на парламентских и местных выборах, который прошел в воскресенье, избраны все 110 депутатов нижней палаты парламента, сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.
Карпенко на пресс-конференции озвучил имена кандидатов в депутаты парламента, победивших по итогам голосования по 110 округам.
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В том числе он назвал главу администрации президента Белоруссии Игоря Сергеенко, министра труда и социальной защиты Ирину Костевич, заместителя командующего ВВС и войсками ПВО страны Анатолия Булавко, главу Федерации профсоюзов Белоруссии Михаила Орду, лидера партии "Белая Русь" Олега Романова, советника-посланника посольства Белоруссии в России Александра Шпаковского, белорусскую легкоатлетку Анастасию Мирончик-Иванову, помощника президента - инспектора по Минску Александра Барсукова, начальника управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры Анжелику Курчак.
В списке, по информации Карпенко, — попавший в феврале под санкции ЕС генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов. До этого Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца приостановила членство Белорусского Красного Креста из-за невыполнения требования о снятии с должности ее генсека, который летом посетил Донбасс для передачи гуманитарной помощи детям, ранее приезжавшим в Белоруссию на оздоровление.
В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. В единый день голосования избирались 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии. Явка избирателей составила 73,09 процента.
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