https://ria.ru/20240226/belorussiya-1929448733.html
В Белоруссии по итогам выборов сформировали все местные советы депутатов
В Белоруссии по итогам выборов сформировали все местные советы депутатов - РИА Новости, 26.02.2024
В Белоруссии по итогам выборов сформировали все местные советы депутатов
Все местные советы депутатов в Белоруссии по итогам прошедших выборов сформированы в полном составе, заявил глава ЦИК Игорь Карпенко. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T02:17
2024-02-26T02:17
2024-02-26T02:17
в мире
белоруссия
игорь карпенко
парламентские выборы в белоруссии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929354635_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0945a950cd3efad3c1e3652f9285ebe6.jpg
МИНСК, 26 фев - РИА Новости. Все местные советы депутатов в Белоруссии по итогам прошедших выборов сформированы в полном составе, заявил глава ЦИК Игорь Карпенко. "По предварительным результатам выборов, все 1284 местных Совета сформированы в правомочном составе, из них: шесть областных и Минский городской; 118 районных; 10 городские городов областного подчинения; 14 городские городов районного подчинения; восемь поселковых; 1127 сельских", - сообщил Карпенко на брифинге.
https://ria.ru/20240226/belorussiya-1929448363.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929354635_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e8ba38ec2bae299a6dc9b0e56bed625d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, игорь карпенко, парламентские выборы в белоруссии — 2024
В мире, Белоруссия, Игорь Карпенко, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024
В Белоруссии по итогам выборов сформировали все местные советы депутатов
ЦИК: в Белоруссии по итогам выборов сформировали все местные советы депутатов