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В Белоруссии по итогам выборов сформировали все местные советы депутатов - РИА Новости, 26.02.2024
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02:17 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/belorussiya-1929448733.html
В Белоруссии по итогам выборов сформировали все местные советы депутатов
В Белоруссии по итогам выборов сформировали все местные советы депутатов - РИА Новости, 26.02.2024
В Белоруссии по итогам выборов сформировали все местные советы депутатов
Все местные советы депутатов в Белоруссии по итогам прошедших выборов сформированы в полном составе, заявил глава ЦИК Игорь Карпенко. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T02:17
2024-02-26T02:17
в мире
белоруссия
игорь карпенко
парламентские выборы в белоруссии — 2024
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МИНСК, 26 фев - РИА Новости. Все местные советы депутатов в Белоруссии по итогам прошедших выборов сформированы в полном составе, заявил глава ЦИК Игорь Карпенко. "По предварительным результатам выборов, все 1284 местных Совета сформированы в правомочном составе, из них: шесть областных и Минский городской; 118 районных; 10 городские городов областного подчинения; 14 городские городов районного подчинения; восемь поселковых; 1127 сельских", - сообщил Карпенко на брифинге.
https://ria.ru/20240226/belorussiya-1929448363.html
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в мире, белоруссия, игорь карпенко, парламентские выборы в белоруссии — 2024
В мире, Белоруссия, Игорь Карпенко, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024
В Белоруссии по итогам выборов сформировали все местные советы депутатов

ЦИК: в Белоруссии по итогам выборов сформировали все местные советы депутатов

© Фото : РИА НовостиИзбирательный участок в единый день голосования в Минске, Белоруссия
Избирательный участок в единый день голосования в Минске, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : РИА Новости
Избирательный участок в единый день голосования в Минске, Белоруссия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 фев - РИА Новости. Все местные советы депутатов в Белоруссии по итогам прошедших выборов сформированы в полном составе, заявил глава ЦИК Игорь Карпенко.
"По предварительным результатам выборов, все 1284 местных Совета сформированы в правомочном составе, из них: шесть областных и Минский городской; 118 районных; 10 городские городов областного подчинения; 14 городские городов районного подчинения; восемь поселковых; 1127 сельских", - сообщил Карпенко на брифинге.
Мужчина голосует на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
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02:05
 
В миреБелоруссияИгорь КарпенкоПарламентские выборы в Белоруссии — 2024
 
 
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