https://ria.ru/20240226/belorussiya-1929448733.html

В Белоруссии по итогам выборов сформировали все местные советы депутатов

В Белоруссии по итогам выборов сформировали все местные советы депутатов - РИА Новости, 26.02.2024

В Белоруссии по итогам выборов сформировали все местные советы депутатов

Все местные советы депутатов в Белоруссии по итогам прошедших выборов сформированы в полном составе, заявил глава ЦИК Игорь Карпенко. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T02:17

2024-02-26T02:17

2024-02-26T02:17

в мире

белоруссия

игорь карпенко

парламентские выборы в белоруссии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929354635_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0945a950cd3efad3c1e3652f9285ebe6.jpg

МИНСК, 26 фев - РИА Новости. Все местные советы депутатов в Белоруссии по итогам прошедших выборов сформированы в полном составе, заявил глава ЦИК Игорь Карпенко. "По предварительным результатам выборов, все 1284 местных Совета сформированы в правомочном составе, из них: шесть областных и Минский городской; 118 районных; 10 городские городов областного подчинения; 14 городские городов районного подчинения; восемь поселковых; 1127 сельских", - сообщил Карпенко на брифинге.

https://ria.ru/20240226/belorussiya-1929448363.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, игорь карпенко, парламентские выборы в белоруссии — 2024