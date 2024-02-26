https://ria.ru/20240226/belorussiya-1929448363.html

ЦИК Белоруссии уточнил итоговую явку на выборах депутатов

ЦИК Белоруссии уточнил итоговую явку на выборах депутатов - РИА Новости, 26.02.2024

ЦИК Белоруссии уточнил итоговую явку на выборах депутатов

По уточнённым данным, явка на парламентских и местных выборах в Белоруссии составила 73,09 процента, заявил глава ЦИК Игорь Карпенко. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T02:05

2024-02-26T02:05

2024-02-26T02:10

белоруссия

парламентские выборы в белоруссии — 2024

в мире

игорь карпенко

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МИНСК, 26 фев - РИА Новости. По уточнённым данным, явка на парламентских и местных выборах в Белоруссии составила 73,09 процента, заявил глава ЦИК Игорь Карпенко."Мы уточнили предварительные данные по явке, явка составила 73,09%", - заявил Карпенко на брифинге.

https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929439190.html

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белоруссия, парламентские выборы в белоруссии — 2024, в мире, игорь карпенко