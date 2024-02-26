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ЦИК Белоруссии уточнил итоговую явку на выборах депутатов - РИА Новости, 26.02.2024
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02:05 26.02.2024 (обновлено: 02:10 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/belorussiya-1929448363.html
ЦИК Белоруссии уточнил итоговую явку на выборах депутатов
ЦИК Белоруссии уточнил итоговую явку на выборах депутатов - РИА Новости, 26.02.2024
ЦИК Белоруссии уточнил итоговую явку на выборах депутатов
По уточнённым данным, явка на парламентских и местных выборах в Белоруссии составила 73,09 процента, заявил глава ЦИК Игорь Карпенко. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T02:05
2024-02-26T02:10
белоруссия
парламентские выборы в белоруссии — 2024
в мире
игорь карпенко
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МИНСК, 26 фев - РИА Новости. По уточнённым данным, явка на парламентских и местных выборах в Белоруссии составила 73,09 процента, заявил глава ЦИК Игорь Карпенко."Мы уточнили предварительные данные по явке, явка составила 73,09%", - заявил Карпенко на брифинге.
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929439190.html
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белоруссия, парламентские выборы в белоруссии — 2024, в мире, игорь карпенко
Белоруссия, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024, В мире, Игорь Карпенко
ЦИК Белоруссии уточнил итоговую явку на выборах депутатов

ЦИК Белоруссии уточнил итоговую явку на выборах депутатов, она составила 73,09%

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии на избирательном участке в Минске
Мужчина голосует на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Мужчина голосует на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии на избирательном участке в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 26 фев - РИА Новости. По уточнённым данным, явка на парламентских и местных выборах в Белоруссии составила 73,09 процента, заявил глава ЦИК Игорь Карпенко.
"Мы уточнили предварительные данные по явке, явка составила 73,09%", - заявил Карпенко на брифинге.
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БелоруссияПарламентские выборы в Белоруссии — 2024В миреИгорь Карпенко
 
 
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