https://ria.ru/20240226/bayden-1929634458.html

Сын Байдена заявил, что может помочь отцу переизбраться, сохраняя трезвость

Сын Байдена заявил, что может помочь отцу переизбраться, сохраняя трезвость - РИА Новости, 26.02.2024

Сын Байдена заявил, что может помочь отцу переизбраться, сохраняя трезвость

Сын президента США Хантер Байден заявил, что считает задачу по сохранению трезвого образа жизни критически важной, чтобы помочь своему отцу Джо Байдену... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T19:19

2024-02-26T19:19

2024-02-26T19:19

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден заявил, что считает задачу по сохранению трезвого образа жизни критически важной, чтобы помочь своему отцу Джо Байдену переизбраться на второй срок. "Самое главное, вы должны верить, что достойны этой работы, иначе никогда не сможете протрезветь. Но я часто думаю о серьезных последствиях неудач… на карту поставлено кое-что гораздо большее, чем даже я сам. Мы находимся в центре борьбы за будущее демократии", - заявил он в интервью интернет-изданию Axios, комментируя свой образ жизни на фоне предстоящих президентских выборов в США. По словам Хантера Байдена, он всегда восхищался людьми, которые оставались "чистыми и трезвыми", несмотря на вызовы в жизни. Он также назвал таких людей своими героями и источником вдохновения. "Может быть, это последнее испытание для выздоравливающего зависимого - я не знаю", - добавил сын главы государства, комментируя свое стремление оставаться трезвым. В феврале минюст США в своем опубликованном отчете признал, что власти обнаружили в телефоне Хантера Байдена фотографии, указывающие на употребление им наркотических веществ. Согласно документу, фотографии относятся к периоду конца 2018 года. Именно тогда сын нынешнего главы государства сделал несколько снимков, указывающих, вопреки собственным заявлениям Хантера Байдена в суде, на его наркотическую зависимость. На фотографиях, в частности, запечатлены пакетики с наркотическими веществами (предположительно, речь идет о кокаине и крэк-кокаине) и принадлежности для их употребления. Кроме того, полученные минюстом свидетельства включают скриншоты из переписок Хантера Байдена, в которых он либо сам рассказывает о случаях употребления запрещенных веществ, либо интересуется возможностью их приобретения. Президентский сын отказывается признавать себя виновным в том, что в октябре 2018 года он якобы солгал по поводу употребления наркотиков, заполняя формуляр при покупке пистолета. При этом в своих мемуарах Хантер Байден все же раскрыл, что в тот период времени он был наркозависим.

https://ria.ru/20240224/ssha-1928985983.html

https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html

https://ria.ru/20240213/bayden-1927021546.html

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в мире, сша, джо байден