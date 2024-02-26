https://ria.ru/20240226/bayden-1929452223.html

Байден встретится с лидерами конгресса для обсуждения помощи Украине

Байден встретится с лидерами конгресса для обсуждения помощи Украине - РИА Новости, 26.02.2024

Байден встретится с лидерами конгресса для обсуждения помощи Украине

Президент США Джо Байден встретится во вторник с лидерами конгресса в попытке убедить их завершить утверждение законопроекта о помощи Украине, следует из... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T03:54

2024-02-26T03:54

2024-02-26T03:56

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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден встретится во вторник с лидерами конгресса в попытке убедить их завершить утверждение законопроекта о помощи Украине, следует из расписания Белого дома. Билль, который предполагает, помимо прочего, выделение Киеву более 60 миллиардов долларов, получил одобрение подконтрольного демократам сената, но забуксовал в палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам. "Президент встретится с четырьмя лидерами конгресса в Белом доме. Президент обсудит срочность принятия двухпартийного законопроекта о дополнительном финансировании нужд национальной безопасности и необходимость обеспечить продолжение работы правительства", - сказано в планах Байдена на вторник. На следующей неделе также истекает действие краткосрочного бюджета, который конгресс утвердил во избежание "шатдауна" - прекращения работы федерального правительства – на период согласования полноценного бюджета на текущий год.

https://ria.ru/20240225/aktivy-1929347285.html

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в мире, украина, сша, джо байден