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Байден встретится с лидерами конгресса для обсуждения помощи Украине - РИА Новости, 26.02.2024
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03:54 26.02.2024 (обновлено: 03:56 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/bayden-1929452223.html
Байден встретится с лидерами конгресса для обсуждения помощи Украине
Байден встретится с лидерами конгресса для обсуждения помощи Украине - РИА Новости, 26.02.2024
Байден встретится с лидерами конгресса для обсуждения помощи Украине
Президент США Джо Байден встретится во вторник с лидерами конгресса в попытке убедить их завершить утверждение законопроекта о помощи Украине, следует из... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T03:54
2024-02-26T03:56
в мире
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден встретится во вторник с лидерами конгресса в попытке убедить их завершить утверждение законопроекта о помощи Украине, следует из расписания Белого дома. Билль, который предполагает, помимо прочего, выделение Киеву более 60 миллиардов долларов, получил одобрение подконтрольного демократам сената, но забуксовал в палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам. "Президент встретится с четырьмя лидерами конгресса в Белом доме. Президент обсудит срочность принятия двухпартийного законопроекта о дополнительном финансировании нужд национальной безопасности и необходимость обеспечить продолжение работы правительства", - сказано в планах Байдена на вторник. На следующей неделе также истекает действие краткосрочного бюджета, который конгресс утвердил во избежание "шатдауна" - прекращения работы федерального правительства – на период согласования полноценного бюджета на текущий год.
https://ria.ru/20240225/aktivy-1929347285.html
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в мире, украина, сша, джо байден
В мире, Украина, США, Джо Байден
Байден встретится с лидерами конгресса для обсуждения помощи Украине

Байден встретится с лидерами конгресса, чтобы обсудить проект о помощи Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден встретится во вторник с лидерами конгресса в попытке убедить их завершить утверждение законопроекта о помощи Украине, следует из расписания Белого дома.
Билль, который предполагает, помимо прочего, выделение Киеву более 60 миллиардов долларов, получил одобрение подконтрольного демократам сената, но забуксовал в палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Байден на саммите G7 поднял тему использования российских активов
Вчера, 09:21
"Президент встретится с четырьмя лидерами конгресса в Белом доме. Президент обсудит срочность принятия двухпартийного законопроекта о дополнительном финансировании нужд национальной безопасности и необходимость обеспечить продолжение работы правительства", - сказано в планах Байдена на вторник.
На следующей неделе также истекает действие краткосрочного бюджета, который конгресс утвердил во избежание "шатдауна" - прекращения работы федерального правительства – на период согласования полноценного бюджета на текущий год.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Байден обсуждает с G7 и Зеленским помощь Украине
24 февраля, 19:37
 
В миреУкраинаСШАДжо Байден
 
 
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