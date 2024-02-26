https://ria.ru/20240226/avtobus-1929583388.html

В Кузбассе завели дело против высадившего ребенка в мороз водителя автобуса

В Кузбассе завели дело против высадившего ребенка в мороз водителя автобуса - РИА Новости, 26.02.2024

В Кузбассе завели дело против высадившего ребенка в мороз водителя автобуса

Уголовное дело возбудили после того, как водитель автобуса в Кемерово высадил в мороз 12-летнего мальчика, заплатившего за детский билет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T16:00

2024-02-26T16:00

2024-02-26T16:00

происшествия

кемерово

кемеровская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 26 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбудили после того, как водитель автобуса в Кемерово высадил в мороз 12-летнего мальчика, заплатившего за детский билет, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области в Telegram-канале. Сообщалось, что водитель рейсового автобуса в Кемерово высадил 12-летнего мальчика, заплатившего за детский билет, в мороз из-за того, что у него не было справки из школы, подтверждающей право на льготный проезд, и дополнительных пяти рублей для оплаты полной стоимости проезда, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. "По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время следователями регионального управления СК России проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении. Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления. "По поручению прокурора области по данному факту прокуратурой города Кемерово организована проверка исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, в ходе которой действиям водителя автобуса будет дана надлежащая правовая оценка, при необходимости приняты меры прокурорского реагирования", – информирует в свою очередь пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

https://ria.ru/20231110/shtrafy-1908598011.html

https://ria.ru/20240206/voditel-1925586906.html

кемерово

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кемерово, кемеровская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)