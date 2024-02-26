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В Кузбассе завели дело против высадившего ребенка в мороз водителя автобуса - РИА Новости, 26.02.2024
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В Кузбассе завели дело против высадившего ребенка в мороз водителя автобуса
В Кузбассе завели дело против высадившего ребенка в мороз водителя автобуса - РИА Новости, 26.02.2024
В Кузбассе завели дело против высадившего ребенка в мороз водителя автобуса
Уголовное дело возбудили после того, как водитель автобуса в Кемерово высадил в мороз 12-летнего мальчика, заплатившего за детский билет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:00
2024-02-26T16:00
происшествия
кемерово
кемеровская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 26 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбудили после того, как водитель автобуса в Кемерово высадил в мороз 12-летнего мальчика, заплатившего за детский билет, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области в Telegram-канале. Сообщалось, что водитель рейсового автобуса в Кемерово высадил 12-летнего мальчика, заплатившего за детский билет, в мороз из-за того, что у него не было справки из школы, подтверждающей право на льготный проезд, и дополнительных пяти рублей для оплаты полной стоимости проезда, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. "По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время следователями регионального управления СК России проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении. Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления. "По поручению прокурора области по данному факту прокуратурой города Кемерово организована проверка исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, в ходе которой действиям водителя автобуса будет дана надлежащая правовая оценка, при необходимости приняты меры прокурорского реагирования", – информирует в свою очередь пресс-служба прокуратуры Кузбасса.
https://ria.ru/20231110/shtrafy-1908598011.html
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происшествия, кемерово, кемеровская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе завели дело против высадившего ребенка в мороз водителя автобуса

В Кемерово завели дело против водителя автобуса, высадившего ребенка с билетом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 26 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбудили после того, как водитель автобуса в Кемерово высадил в мороз 12-летнего мальчика, заплатившего за детский билет, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области в Telegram-канале.
Сообщалось, что водитель рейсового автобуса в Кемерово высадил 12-летнего мальчика, заплатившего за детский билет, в мороз из-за того, что у него не было справки из школы, подтверждающей право на льготный проезд, и дополнительных пяти рублей для оплаты полной стоимости проезда, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
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"По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время следователями регионального управления СК России проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.
Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.
"По поручению прокурора области по данному факту прокуратурой города Кемерово организована проверка исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, в ходе которой действиям водителя автобуса будет дана надлежащая правовая оценка, при необходимости приняты меры прокурорского реагирования", – информирует в свою очередь пресс-служба прокуратуры Кузбасса.
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ПроисшествияКемеровоКемеровская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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