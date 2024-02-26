Рейтинг@Mail.ru
Пушилин предположил, что в Авдеевке остались гражданские - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/avdeevka-1929516849.html
Пушилин предположил, что в Авдеевке остались гражданские
Пушилин предположил, что в Авдеевке остались гражданские - РИА Новости, 26.02.2024
Пушилин предположил, что в Авдеевке остались гражданские
В Авдеевке могут оставаться несколько сотен гражданских, но точную цифру предстоит узнать, отданы соответствующие поручения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T12:20
2024-02-26T12:20
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
россия
денис пушилин
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929130074_0:236:3091:1975_1920x0_80_0_0_c12f87064c4b60d3564780df5bd86605.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Авдеевке могут оставаться несколько сотен гражданских, но точную цифру предстоит узнать, отданы соответствующие поручения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала. "Сколько там мирных жителей - точную цифру сейчас предстоит узнать, уже отданы соответствующие поручения, чтобы с людьми начали взаимодействие не только военные, но и волонтерские организации гражданские. По моим оценкам, это может пока еще быть субъективно, что несколько сотен там остается гражданских", - сказал Пушилин. Как сообщил глава региона, не все мирные жители хотят выезжать из Авдеевки в пункты временного размещения. Он также отметил, что есть запрос среди населения на оформление документов и получение гражданства РФ. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927653743.html
авдеевка
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929130074_15:0:2744:2047_1920x0_80_0_0_1808835ca05bda8509ae659b5169de21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, авдеевка, россия, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Россия, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин предположил, что в Авдеевке остались гражданские

Пушилин: в Авдеевке, предположительно, остается несколько сотен гражданских

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Авдеевке могут оставаться несколько сотен гражданских, но точную цифру предстоит узнать, отданы соответствующие поручения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
"Сколько там мирных жителей - точную цифру сейчас предстоит узнать, уже отданы соответствующие поручения, чтобы с людьми начали взаимодействие не только военные, но и волонтерские организации гражданские. По моим оценкам, это может пока еще быть субъективно, что несколько сотен там остается гражданских", - сказал Пушилин. Как сообщил глава региона, не все мирные жители хотят выезжать из Авдеевки в пункты временного размещения. Он также отметил, что есть запрос среди населения на оформление документов и получение гражданства РФ.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
Эвакуированный мирный житель Авдеевки Петр Михайлович
Житель Авдеевки заявил, что встретил российских бойцов со слезами на глазах
15 февраля, 18:46
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаРоссияДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала