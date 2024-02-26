Пушилин предположил, что в Авдеевке остались гражданские
Пушилин: в Авдеевке, предположительно, остается несколько сотен гражданских
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Авдеевке могут оставаться несколько сотен гражданских, но точную цифру предстоит узнать, отданы соответствующие поручения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
"Сколько там мирных жителей - точную цифру сейчас предстоит узнать, уже отданы соответствующие поручения, чтобы с людьми начали взаимодействие не только военные, но и волонтерские организации гражданские. По моим оценкам, это может пока еще быть субъективно, что несколько сотен там остается гражданских", - сказал Пушилин. Как сообщил глава региона, не все мирные жители хотят выезжать из Авдеевки в пункты временного размещения. Он также отметил, что есть запрос среди населения на оформление документов и получение гражданства РФ.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.