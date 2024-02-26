Пушилин анонсировал мастер-план восстановления Авдеевки
Пушилин: после разминирования Авдеевки создадут мастер-план по ее восстановлению
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРазрушенные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке
Разрушенные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Специалисты планируют разработать мастер-план восстановления и развития Авдеевки, после того как в этом городе в ДНР будут проведены разминирование и разбор завалов, оставшихся после боевых действий, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире Первого канала.
"После того как будет проведено разминирование, произведен разбор завалов... будет дополнительно составлен мастер-план, тогда будет приниматься окончательное решение на федеральном уровне. Но я могу сказать, что сейчас есть все предпосылки для того, чтобы город был восстановлен", - сказал Пушилин.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.