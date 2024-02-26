https://ria.ru/20240226/avdeevka-1929515159.html

Пушилин анонсировал мастер-план восстановления Авдеевки

Пушилин анонсировал мастер-план восстановления Авдеевки - РИА Новости, 26.02.2024

Пушилин анонсировал мастер-план восстановления Авдеевки

Специалисты планируют разработать мастер-план восстановления и развития Авдеевки, после того как в этом городе в ДНР будут проведены разминирование и разбор... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T12:11

2024-02-26T12:11

2024-02-26T12:11

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

россия

денис пушилин

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Специалисты планируют разработать мастер-план восстановления и развития Авдеевки, после того как в этом городе в ДНР будут проведены разминирование и разбор завалов, оставшихся после боевых действий, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире Первого канала. "После того как будет проведено разминирование, произведен разбор завалов... будет дополнительно составлен мастер-план, тогда будет приниматься окончательное решение на федеральном уровне. Но я могу сказать, что сейчас есть все предпосылки для того, чтобы город был восстановлен", - сказал Пушилин. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.

https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929147657.html

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Кирилл Волков

безопасность, авдеевка, россия, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр