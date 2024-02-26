https://ria.ru/20240226/avariya-1929624031.html

В Магадане пьяный угонщик попал в ДТП во время полицейской погони

В Магадане пьяный угонщик попал в ДТП во время полицейской погони - РИА Новости, 26.02.2024

В Магадане пьяный угонщик попал в ДТП во время полицейской погони

Суд в Магадане поместил в спецприемник отдела полиции 36-летнего жителя города за угон автомобиля, ДТП и управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T18:44

2024-02-26T18:44

2024-02-26T18:44

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МАГАДАН, 26 фев — РИА Новости. Суд в Магадане поместил в спецприемник отдела полиции 36-летнего жителя города за угон автомобиля, ДТП и управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и без прав, сообщает управление ГИБДД по региону. "Злоумышленником оказался 36-летний местный житель, который, помимо наличия внешних признаков опьянения, никогда не получал водительского удостоверения. Выяснилось, что чужую иномарку с ключами в замке зажигания он заприметил на улице Гагарина и решил в отсутствие владельца, который отлучился в один из магазинов, на ней прокатиться", - говорится в сообщении. Поясняется, что через некоторое время мужчина на угнанной легковушке попал в поле зрения сотрудников ДПС, но проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться. "В ходе погони он неоднократно выезжал на полосу встречного движения и проезжал на запрещающий сигнал светофора. Однако по итогу лихач не справился с управлением, выехал с проезжей части на проспекте Карла Маркса, и врезался в снежный бруствер. По всем выявленным нарушениям полицейские составили ряд административных протоколов. По решению суда угонщик на 10 суток был помещен в спецприемник городского отдела полиции", - сообщает ведомство. Дополняется, что в отношении гражданина полицейские возбудили уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

https://ria.ru/20240226/surgut-1929566919.html

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происшествия, магадан, гибдд мвд рф, авто