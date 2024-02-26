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Алиев заявил, что у Азербайджана нет притязаний на территорию Армении - РИА Новости, 26.02.2024
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17:49 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/armeniya-1929613695.html
Алиев заявил, что у Азербайджана нет притязаний на территорию Армении
Алиев заявил, что у Азербайджана нет притязаний на территорию Армении - РИА Новости, 26.02.2024
Алиев заявил, что у Азербайджана нет притязаний на территорию Армении
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у азербайджанской стороны нет притязаний на территорию Армении, но и Ереван должен отказаться от территориальных РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:49
2024-02-26T17:49
в мире
азербайджан
армения
ильхам алиев
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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БАКУ, 26 фев - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у азербайджанской стороны нет притязаний на территорию Армении, но и Ереван должен отказаться от территориальных претензий к Баку. "Армения и ее покровители считали, что их никто не накажет. Они ошибались, ошибаются и сегодня. Армения, которая пытается найти нового хозяина, кидается в чьи-то объятия, должна знать, что единственный путь для нее – это принять все условия Азербайджана и отказаться от территориальных претензий к Азербайджану. У нас нет притязаний на территорию Армении", - заявил Алиев в понедельник на встрече с представителями общественности Ходжалинского района. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240223/pashinyan-1929095304.html
азербайджан
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в мире, азербайджан, армения, ильхам алиев, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Ильхам Алиев, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Алиев заявил, что у Азербайджана нет притязаний на территорию Армении

Алиев призвал Армению взаимно отказаться от территориальных претензий

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 26 фев - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у азербайджанской стороны нет притязаний на территорию Армении, но и Ереван должен отказаться от территориальных претензий к Баку.
"Армения и ее покровители считали, что их никто не накажет. Они ошибались, ошибаются и сегодня. Армения, которая пытается найти нового хозяина, кидается в чьи-то объятия, должна знать, что единственный путь для нее – это принять все условия Азербайджана и отказаться от территориальных претензий к Азербайджану. У нас нет притязаний на территорию Армении", - заявил Алиев в понедельник на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Мир между Арменией и Азербайджаном сейчас "немыслим", заявил Пашинян
23 февраля, 01:18
 
В миреАзербайджанАрменияИльхам АлиевУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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