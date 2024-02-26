https://ria.ru/20240226/armeniya-1929613695.html
Алиев заявил, что у Азербайджана нет притязаний на территорию Армении
Алиев заявил, что у Азербайджана нет притязаний на территорию Армении - РИА Новости, 26.02.2024
Алиев заявил, что у Азербайджана нет притязаний на территорию Армении
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у азербайджанской стороны нет притязаний на территорию Армении, но и Ереван должен отказаться от территориальных РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:49
2024-02-26T17:49
2024-02-26T17:49
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ильхам алиев
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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БАКУ, 26 фев - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у азербайджанской стороны нет притязаний на территорию Армении, но и Ереван должен отказаться от территориальных претензий к Баку. "Армения и ее покровители считали, что их никто не накажет. Они ошибались, ошибаются и сегодня. Армения, которая пытается найти нового хозяина, кидается в чьи-то объятия, должна знать, что единственный путь для нее – это принять все условия Азербайджана и отказаться от территориальных претензий к Азербайджану. У нас нет притязаний на территорию Армении", - заявил Алиев в понедельник на встрече с представителями общественности Ходжалинского района. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240223/pashinyan-1929095304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, армения, ильхам алиев, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Ильхам Алиев, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Алиев заявил, что у Азербайджана нет притязаний на территорию Армении
Алиев призвал Армению взаимно отказаться от территориальных претензий