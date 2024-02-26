https://ria.ru/20240226/antibiotiki-1929589979.html
В Нидерландах заявили о дефиците антибиотиков для детей
В Нидерландах заявили о дефиците антибиотиков для детей - РИА Новости, 26.02.2024
В Нидерландах заявили о дефиците антибиотиков для детей
газете Eindhovens Dagblad. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:15
2024-02-26T16:15
2024-02-26T16:41
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ГААГА, 26 фев - РИА Новости. Нидерланды сталкиваются с растущей нехваткой антибиотиков для детей и младенцев, заявила директор медицинской организации Stroomz в нидерландском городе Эйндховен Хелен Хайберс в интервью газете Eindhovens Dagblad. "В Нидерландах уже некоторое время наблюдается нехватка лекарств. Но антибиотики – это базовая потребность. Почти каждому в какой-то момент жизни это нужно. И то, что сейчас не хватает антибиотиков для детей и младенцев... Думаешь, как же такое возможно? Но такова реальность", — сказала Хайберс.По ее словам, в том регионе Нидерландов, где находятся медцентры Stroomz, до сих пор удавалось помочь каждому родителю, которому был нужен антибиотик для ребенка, однако "нехватка очень серьезная и весьма тревожная". "Нидерланды зависят от производителей в Азии, и там есть проблемы с поставками", - сообщила Хайберс. Как рассказала директор Stroomz, врачи и фармацевты в Эйндховене тратят около трети своего рабочего дня, чтобы общими силами собрать детские антибиотики. Еще прошлым летом нидерландский Совет по общественному здравоохранению (RVS) сообщил, что система здравоохранения в Нидерландах срочно нуждается в реформах, все больше граждан не получают медицинскую помощь, на которую имеют право.
https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html
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в мире, нидерланды, эйндховен, азия
В мире, Нидерланды, Эйндховен, Азия
В Нидерландах заявили о дефиците антибиотиков для детей
Глава медорганизации: Нидерланды сталкиваются с нехваткой антибиотиков для детей
ГААГА, 26 фев - РИА Новости.
Нидерланды сталкиваются с растущей нехваткой антибиотиков для детей и младенцев, заявила директор медицинской организации Stroomz в нидерландском городе Эйндховен Хелен Хайберс в интервью газете Eindhovens Dagblad.
«
"В Нидерландах уже некоторое время наблюдается нехватка лекарств. Но антибиотики – это базовая потребность. Почти каждому в какой-то момент жизни это нужно. И то, что сейчас не хватает антибиотиков для детей и младенцев... Думаешь, как же такое возможно? Но такова реальность", — сказала Хайберс.
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По ее словам, в том регионе Нидерландов, где находятся медцентры Stroomz, до сих пор удавалось помочь каждому родителю, которому был нужен антибиотик для ребенка, однако "нехватка очень серьезная и весьма тревожная".
"Нидерланды зависят от производителей в Азии, и там есть проблемы с поставками", - сообщила Хайберс.
Как рассказала директор Stroomz, врачи и фармацевты в Эйндховене тратят около трети своего рабочего дня, чтобы общими силами собрать детские антибиотики.
Еще прошлым летом нидерландский Совет по общественному здравоохранению (RVS) сообщил, что система здравоохранения в Нидерландах срочно нуждается в реформах, все больше граждан не получают медицинскую помощь, на которую имеют право.
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